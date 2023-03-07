荣耀Magic5系列怎么选？三款机型配置到底有何差异，看完再买不吃亏

【天极网手机频道】3月6日，荣耀正式发布全新一代旗舰手机产品――荣耀Magic5系列。据悉，荣耀Magic5系列自全球发布会以来，在全球范围内获得了一致好评，现在领创非凡旗舰荣耀Magic5系列也终于面向中国市场正式发布，不过，仍有不少小伙伴还在纠结到底买荣耀Magic5还是Pro、至臻版。那么，下面小编就带领大家一起来了解下三款手机到底有何区别，都分别适合哪些用户。

首先从外观部分说起，荣耀Magic5系列延续了前几代产品缪斯之眼的设计风格，全系采用一体曲面背盖设计，三款产品辨识度都很高，只是在细节方面有些不同。比如Pro版的相机镜头模组要比标准版大一圈，而至臻版则增加了更多线条语言。

然后是屏幕，3款机型都采用了四曲屏设计，且支持2160Hz高频PWM调光，不过屏幕大小不一样，Pro版跟至臻版的屏幕分辨率更高，亮度也更高。荣耀Magic5正面是6.73英寸OLED屏幕，最高120Hz动态刷新率和1200nit全局最大亮度;荣耀Magic5 Pro和至臻版为6.81英寸，支持120Hz刷新屏LTPO，1300nit全局最大亮度，采用独立显示芯片。另外，至臻版是超曲纳米微晶玻璃。

值得一提的是，全新规格和技术的加持，让荣耀Magic5 Pro在最新DXOMARK评定中，屏幕总分达到了151分，目前位列全球排行榜第一。

接着来看性能方面，荣耀 Magic5 、荣耀 Magic5 Pro和荣耀 Magic5 至臻版三款手机均采用高通骁龙8Gen2处理器。不过，标准版用的是UFS3.1闪存，Pro版跟至臻版用的是UFS4.0闪存，而UFS4.0比UFS3.1读写性能分别提升了2倍和1.8倍。

同时，荣耀Magic5 Pro/至臻版还配备了独立显示芯片、自研射频增强芯片C1、独立蓝牙天线架构。就拿荣耀自研、业界首个射频增强芯片C1来说，可以实现地库、地下室、地铁、电梯等弱网弱信号厂商的快速回网，实现流畅不卡顿的通信体验。

还有就是影像和续航方面。荣耀Magic5标准版搭载的是IMX800 1/1.49英寸，无防抖，长焦镜头最高支持50倍;Pro版与至臻版搭载的是IMX878，1/1.12英寸，5000万像素，并支持OIS光学防抖，长焦镜头最高支持100倍，前置摄像头是1200万广角摄像头+3D深感摄像头3D深感摄像头，标准版只有1200万摄像头。荣耀Magic5 Pro更是以总分152的成绩，获得DXOMARK影像评分第一名。

众所周知，同价位的产品普遍搭载4000-5000mAh石墨电池，对续航时间有高要求的用户时常会感到用电焦虑，而荣耀Magic5 Pro/至臻版则带来了容量高达5450mAh的青海湖电池。荣耀Magic5标准版电池容量与其他竞品差不多为5100mAh，但Pro版跟至臻版用了“青海湖技术”的硅碳负极大电池，电池容量达到了5450mAh。经实测，荣耀Magic5系列的续航表现与当前行业的续航王者iPhone14 Pro Max相当，远远强于其他安卓旗舰。

细节方面，Pro版和至臻版还使用了独立Wi-Fi/蓝牙天线架构，独立Wi-Fi/蓝牙天线的方案WiFi时延最大降低90%、Wi-Fi速度最大提升200%，加上自研的LINK Turbo X技术，能够基于地理围栏和网络变化智能识别网络不佳区域，提前预加载。

再来说一下价格，荣耀Magic5售价3999元起，最高配16GB+512GB售价4999元;荣耀Magic5 Pro售价5199元起步，最高配为6199元;荣耀Magic5至臻版只有16GB+512GB，售价6699元。

哪款手机更具性价比？更值得入手？荣耀Magic5标准版可称为是入门极水桶旗舰，比较让我惊讶的是，在配备了5100mAh大电池的抢矿下机身仅为7.8mm，重量也只有187g，可谓是相当的轻薄，而相较于荣耀Magic4而言，各方面均有不小的升级。

荣耀Magic5 Pro和至臻版相比荣耀Magic5标准版，在独显芯片、存储规格、LTPO屏幕、3D深感摄像头、后置相机、无线充电、IP68防水方面更具优势。如果你对3D人脸支付、IP68防水、无线充电等偏高端的功能不是特别需要，荣耀Magic5便是更实在的选择。

但如果你的预算充足比较的话，荣耀Magic5 Pro是当下荣耀用户的首选机型。要是你在荣耀Magic5 Pro的高端全能配置之上，还追求一些更高级的外观设计和机身材质，荣耀Magic Pro至臻版就更加适合你。