摩托罗拉确认新款折叠屏机型即将推出，或于6月1日正式上市

【天极网手机频道】最近，联想集团CEO杨元庆透露称，摩托罗拉将于今年推出新款Razr折叠屏手机，此前这款机型已经有渲染图曝光。

早在去年，就有消息称摩托罗拉将会在今年推出两款Razr可折叠机型，这两款机型的代号分别为Juno和Venus。同时系列曾经凭借轻薄的机身以及优秀的设计享誉全球，可谓是20年前最受欢迎的翻盖式机型。如今翻盖式折叠屏手机的出现，也让Razr系列重新出现在消费者眼前。

在刚刚举办的MWC世界移动通信大会上，杨元庆接受采访时表示，用户对Razr的反响“很好”，并且摩托罗拉将“很快”推出下一代可折叠手机。“我认为它要好得多，”杨元庆谈到尚未推出的设备时说 ，他没有提供很多细节，但表示改进将集中在铰链和设备上的应用上。从三星到荣耀等智能手机制造商都在推出可折叠手机时关注铰链，以确保手机足够结实并且在屏幕上尽可能少地产生折痕。杨元庆说，这正是下一代Razr手机的改进之处。

去年，摩托罗拉发布了motor razr 2022，其配备了一块6.7英寸144Hz 10亿色真彩内屏以及2.7 英寸全功能大尺寸触摸外屏，搭载了超线性大振幅立体双扬声器，支持杜比全景声技术，低频声压提升50%。moto razr 2022外屏为一块800×573分辨率的京东方OLED屏幕，拥有相机、天气、日程、健身、通信、智能出行、通勤建议、智能快递和应用列表等9大触控面板。并且拥有X轴线性马达和五大全优信号技术(覆盖19个5G频段)等功能加持。整机展开厚7.62mm、折叠厚16.99mm，重198g。

在影像系统方面，moto razr 2022采用了5000万像素OIS大底主摄搭配1300万像素121°超广角摄像头组成的影像方案，主摄拥有1/1.55英寸超感光大底，f/1.88大光圈，支持光学防抖、2.0μm超清全像素直出、全像素极速对焦。实现更快、更精确的图像捕捉，更可以增加，暗光条件下的清晰度和细节，即使面对复杂拍摄场景也能够游刃有余。

配置方面，此次moto razr 2022搭载第一代骁龙8+旗舰平台，虽然搭载的电池容量仅仅为3500mAh，实测三小时轻度续航测试耗电47%，同时33w的充电功率在目前的旗舰手机也不具备优势，但不玩游戏的话，轻度使用一天应该没什么问题。

同时，这款机型在发布不久后就跌破五千，直接调价至4999元，也被消费者认为是折叠屏的入门机型。此前有爆料者放出过moto razr 2023的真机渲染图，并且表示该机型或将于6月1日正式推出，代号正是去年曝光的Juno。从渲染图来看，moto razr 2023的外屏非常大，几乎占据整个机型的后盖。对于razr这个品牌而言，消费者还是抱有更多期待，想要一睹折叠屏时代摩托罗拉能够用户带来怎样的惊喜。