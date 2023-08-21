折叠屏手机成“黑马”，上半年市场销量同比增长72%

【天极网手机频道】在持续不断下滑的国内手机市场中，折叠屏手机与手机行业负增长的形势形成了鲜明的对比。根据CINNO Research数据显示，2023年上半年中国市场折叠屏手机销量同比增长72%，其中2023年第一季度销量同比增长51%，第二季度销量同比增长99%，已实现连续十一个季度的同比正增长。不难看出，在整体智能手机市场需求持续低迷的情况下，折叠屏赛道正逆势上涨。

具体来看，华为以30.6%的市场份额稳居上半年市场销量第一，得益于其3月上市的折叠屏新机Mate X3的优异表现，在第二季度和第三季度都夺得折叠屏手机单机单季的销量冠军。紧跟在后的是OPPO和三星，分别以21.8%、19.8%位居第二位和第三位，vivo跃升至国内第四，荣耀、小米以及MOTO市场份额则分别位居五、六、七位。

在折叠屏形态细分上，2023年上半年中国折叠手机横折形态销量占比55%，占比过半，销量前四位的品牌横屏折叠机总销量占比79%。其中华为份额排名第一，三星市场份额排名第二，具有相对较多的横屏折叠产品线;荣耀份额排名第三，其第二代折叠产品Magic VS市场表现优于上一代;OPPO为了迎合国内市场需求的变化，今年采用了Find X6系列/Find N2&Find N2 Flip系列双旗舰的策略，其中小折叠Find N2 Flip更是获得上半年折叠屏单品销量第一。

折叠手机是目前智能手机领域产品创新和迭代的主要创新点和增长点。随着铰链、屏幕等相关技术日渐完善以及折叠屏产品价格持续下探，消费者对于折叠屏手机的接受程度越来越高，同时，折叠屏手机在产品形态上也有较大改观，更容易引起消费者关注和激发换机欲望。不仅如此，折叠屏手机在解决了大屏和轻薄便携的问题之后，也正在高端市场占据更多的份额，成为高端手机迭代的方向，前景可观。