成片效果出众 Find X7 Ultra暗光长焦体验

【天极网手机频道】OPPO Find X7 Ultra这次的影像拍摄实力十分强劲，简单来说，这款手机不仅可以在光线较好的情况下，轻松拍出效果出色的照片，就算是暗光长焦的拍摄环境下，也可以获得效果出众的照片。

首先我们来看到OPPO Find X7 Ultra的硬件配置，超广角镜头是一枚5000万像素、 1/2英寸 大小的FOV 123°(正畸前)镜头，等效焦距为14mm;广角镜头也是一枚5000 万像素的镜头，但是底大小为1英寸。此外，还有两枚5000万像素的潜望长焦镜头，都支持悬浮棱镜防抖功能。

详细来看，这次的长焦拍摄主要主角还是OPPO Find X7 Ultra的潜望长焦镜头，135mm焦段可以实现更浅的景深，更真实的虚化光斑，可以获得非同寻常的“空间切割”感，因此这一焦段也成为人像摄像最经典的焦段之一。此外，Find X7 Ultra 全新的人像特写潜望长焦，是目前原生焦段最长的潜望长焦，能够在拍摄时通过构图以及虚化过滤掉繁杂的路人与背景，以更简单的方式，突出拍摄主体。

最后OPPO Find X7，全面超Pro、性能超Pro、影像超Pro、AI体验超Pro、屏显超Pro、出境体验超Pro，全面超Pro。而价格方面，相对友商Pro级旗舰4999到7999之间的价格，Find X7 是一款全面超Pro的旗舰手机，作为 OPPO 20 周年最有诚意的作品，需要一个最有诚意的价格!Find X7售价为3999元起售，1月8号16:30开启预定，1月12日10:00全面开售!OPPO Find X7 Ultra则是5999起售价，同样也是1月12日10:00全面开售!