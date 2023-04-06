魅族20系列获首个Flyme 10更新，但手机仍问题不断！

【天极网手机频道】4月3日，魅族20系列正式开售，开售当天Flyme 10推送了出厂更新包。次日，魅族科技再次发文称，魅族20系列首次系统更新已全量推送，更新内容非常丰富。

更新日志显示，这次的更新包涉及系统界面、Aicy、隐私安全以及没有出现在更新日志中的震动反馈效果。具体更新内容为， 系统界面：新增解锁后桌面入场动画;首次下滑通知中心和控制中心增加触发区域引导;支持从通知中心空白处下滑呼出控制中心。Aicy： 新增图片识取主体功能;新增音乐点播。隐私与安全：新增加速度传感器权限控制。扫一扫：拍摄身份证、银行卡支持添加自定义水印和手动校正图片，并可将信息保存至私密保险箱。QQ音乐Fyme 版：新增适配状态栏歌词体验优化：优化相机拍照体验和成像效果。

以目前的用户反馈来看，出厂自带的Flyme 10仍存在不少Bug和影响体验的问题等等。首先是魅族旗舰一直以来的强项，震动反馈。此前，魅族旗舰均采用mEngine，为用户带来足以媲美苹果的震动反馈效果，不过在魅族20系列中，不少用户反馈手感不如之前的旗舰机型，表示相当失望，毕竟这是魅族的看家本领。

在具体使用中，魅族20系列的震动马达实际效果并没有那么扎实，反而会有按压在弹簧上的虚浮震感，被不少用户所吐槽。而全量推送的新版Flyme 10中，则有效改善这一情况，当用户将输入法振动调至最大时，久违的震动反馈又回来了，哒哒哒哒哒震感配合清脆的声音，实打实提升用户体验。

此外，魅族20系列同样面临后盖发声共振和按压导致外放声音有杂音的问题。前者当用户将魅族20系列音量调大并且外放时，可以明显感觉到后盖震感，甚至久握之下存在手麻的情况。而后者则是当用户用力按下后盖时，有概率出现外放杂音现象。对此，有网友给出解释称，这是由于魅族20系列气密性比较好，同时魅族采用不常见的开放式扬声器，将后腔作为发声的一部分以提升音质，比起封闭式扬声器，这种方式会导致用户用力挤压后盖时出现杂音问题。而这一现象并非魅族20系列独有，过去拥有IP68防水的多款型号手机均出现过这类情况。

不过即使更新之后，Flyme 10也与粉丝心中的完美系统存在一定距离。尤其是影像方面，用户使用自带相机拍摄时，甚至出现拍摄完后立即拿开手机导致样张发糊这种在千元机上都不会出现的问题。同时在画面细节以及成片质量方面，魅族20系列也远远落后同级别产品，不过考虑到目前魅族研发人员的短缺，以及硬件也相对古早，因此出现这一情况也算是情理之中。

但对于粉丝而言，目前Flyme 10虽然确实做到了流畅好用，可距离稳定完美还有很长的路要走。尤其是影像方面，虽然很多粉丝调侃能够扫码就行，但魅族20尤其是魅族20 Pro应该保障用户最基础的拍照体验，而非真如粉丝调侃将自己定位为扫码影像。Flyme 10后续表现很大程度上会影响魅族20系列的后续销量，首发版本存在的一些问题也着实劝退了部分粉丝，不少用户纷纷选择退款并表示失望。希望魅族之后可以着重优化魅族20系列的实际体验，否则高端之路将遍布荆棘。