综合实力超越同档位Pro，OPPO Find X7打造超级标准版

【天极网手机频道】1月8日，OPPO如约带来了全新旗舰OPPO Find X7系列，新机这次有两个版本，OPPO Find X7标准版和OPPO Find X7 Ultra。其中OPPO Find X7标准版带来了诸多超越同档位标准的特性，比如全焦段4K杜比视界、天玑9300旗舰移动平台，自研潮汐架构等等。目前OPPO Find X7 标准版已经正式亮相并开启预售，喜欢的朋友可多关注。

关注电影的小伙伴可能会了解，杜比视界是一项备受好莱坞顶级电影人青睐的电影技术，能够以不可思议的亮度和更深遂的暗部，更广阔的色域和惊艳的分辨率，提供传统视频无法企及的卓越质量和动人色彩表现。因此，杜比视界也被很多高端旗舰使用，不过，大多数旗舰机型都只是广角主摄支持杜比视界录制，不是全焦段的录制。

而OPPO Find X7超级标准版支持全焦段4K杜比视界HDR视频拍摄，视频拍摄能力将得到大幅增强。一直以来，社交平台对天玑旗舰平台机型的影像实力缺乏信任，甚至略有一点刻板印象，这次搭载天玑9300的OPPO Find X7超级标准版，可以说彻底改变了网友对天玑旗舰平台机型的影像认知。

除了影像新突破以外，OPPO Find X7的性能同样带来。天玑9300的性能有多强，想必大家从一些已上市的机型实测表现就能看出来。这次，OPPO Find X7系列将会首发OPPO自研的潮汐架构，光是OPPO Find X7超级标准版就拥有超Pro性能。尤其是游戏性能，OPPO Find X7超级标准版在知名开放世界手游中能轻松跑满60帧。

总的来说，OPPO Find X7超级标准版影像和性能都十分值得期待，不仅会全焦段4K杜比视界HDR视频拍摄，还有潮汐架构加持，性能表现非常强悍，综合实力超越同档位Pro。目前这款综合实力超越同档位的超级标准版Find X7 已经正式亮相并开启预售，感兴趣的朋友不妨前往官方购买渠道详细了解。