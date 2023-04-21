谁说千元机不好？OPPO A1刷新入门级手机印象

【天极网手机频道】很多时候大家都会选择购买一款价格相对较低，但是又能满足日常生活使用的高性价比手机。但是很多人往往对千元机型的刻板印象就是“靠不住”，除了便宜点之外哪里都不行。如果稍微了解了手机行业近些年的内卷之后其实就知道千元机已经不再是以前单纯的千元机，高颜值、大内存和强续航应有尽有。近日OPPO推出全新A1机型，不妨一起看看如今的千元机到底做的如何。

首先映入眼帘的是OPPO A1的6.72英寸120Hz高刷新率高亮广色域大屏，后盖独有的家族式跑道设计搭配镜头环形装饰圈，3D微曲后盖机身设计与正面倾角共同构成黄金侧角配比，拥有砂岩黑、浩海蓝以及赤霞橙(素皮)，在内置5000毫安时大电池的同时保持了轻薄的机身设计，砂岩黑和浩海蓝配色版本机身最薄处控制在了8.2mm，重量轻至191g，而赤霞橙素皮版本则是控制在8.25mm的厚度，以及193g的重量，从手感上来说确实非常舒适。

性能配置上，OPPO A1搭载了高通骁龙695 5G移动平台，采用6nm台积电先进制程工艺，在提供高性能的同时能耗更低发热更少，性能释放稳定;更有12GB+超大运存，再加上RAM+内存拓展技术，可以最高支持等效20GB的流畅运存体验更有全新的ColorOS 13.1系统加持，后台可同时流畅运行多个程序不卡顿，通过OPPO实验室48个月流畅护航的完整测试，久用流畅。

轻薄机身下藏着的那块5000mAh大电池还与67W超级闪充技术做搭配，为用户提供更快更强的快充续航体验，打破大家对千元机充电满耗电快的传统印象。

为了满足年轻一代较高的拍照需求，OPPO A1在镜头的配置上也毫不马虎，前置采用800W像素的高清镜头，后置的5000万像素超清主摄像头可以轻松拍出细节丰富的质感大片，无论是照片色彩还原度、微小细节、远景聚焦还是清晰度都很真实。

目前新机正在热销中，12GB+256GB版本售价1999元。如果大家想要买一款大内存大续航颜值又高且价格在自己预算之内的手机，不妨考虑一下OPPO A1。