ColorOS引入多重升级，OPPO Reno11 Pro全程流畅体验

【天极网手机频道】随着手机软件“日渐膨胀”，手机内存却原地踏步，在手机使用过一段时间后，我们就会发现手机空间就所剩无几，除了必须要有的APP之外，占据内存的大头还有照片视频、工作文件等等，即便内存再大也有满的一天。刚刚发布的全新OPPO Reno11全系首发搭载ColorOS 14系统，新升级的「超算平台」再次带来多项流畅黑科技，不仅重构安卓系统底层内存机制、打造闪电般启动速度，更搭载全新的「内存无损压缩」技术大幅减少应用对存储空间的占用，即使历经长久使用也无需担心存储空间告急。

基于ColorOS 14超算平台的全新「内存无损压缩」技术使用高效的压缩算法与存储加速技术，可实现重复文件自动去重、闲置文件自动压缩，能够有效减少存储空间用量，在长期使用后保留更多可用存储空间。在 512GB 版本的 Reno11 系列中，这一创新技术可为用户节省最高 45GB 存储空间， 确保手机在持久使用后依然保持流畅运行，让用户在四年内不受到卡顿问题的困扰，这也让OPPO Reno11系列敢于做出48个月久用流畅的承诺。

ColorOS 14全新流体云交互模式通过将系统中时效性高的服务和多种交互形式整合归一，以根据服务状态和信息优先级;流体云还支持智能识别，当检测到用户复制特定内容时，会自动弹出卡片，一键直达，省去切换APP的繁琐步骤。

还有一个值得关注的新玩法，不少用户到现在都在用手机第三方软件进行一点一点的抠图，不智能的同时还很费时间，更关键的是自己抠的图边缘还“坑坑洼洼”一点都不流畅，一看就是“假图”。基于 ColorOS 14 端侧AI模型、自研 AI 加速平台算子优化与算力强大的芯片平台，Reno 11系列带来了“闪速抠图”功能。像相册中的单人、多人、手办等等都能通过“一点，一拖”来精准提取，抠出来的图可以二次编辑，也可以放中转站暂存，最多可以暂存30天，非常方便。

而且在ColorOS14 AI端侧模型和芯片算力的支撑下，Reno11 Pro的抠图精度做得很到位，即使是头发边缘细节也抠得很自然。而且当画面中同时存在多个主体时，Reno11也能分离选择主体抠取，在这一方面甚至超越iOS，实现了目前最高自由度的抠图体验。

网页截图也可以提取截图中的内容。例如随机截取一张网页界面，然后双指长按屏幕就可以调出这个功能，可以看到有内容提取以及识别图片两个功能，不仅可以直接自由复制粘贴图片上的信息文字，还可以使用一键提取所有信息。在提取信息后，我们还能直接把识别到的图片给下载到本地相册。此外，这些图片还可以直接放到中转站里，跨设备进行互相分享。

用户的隐私安全同样是 ColorOS 一直关心的问题。ColorOS 14 带来了一些新的隐私保护工具，比如隐私水印功能，当识别到身份证、护照、营业执照等敏感图片时，系统自动提示用户一键添加保护水印，确保隐私不会被随意滥用。对于照片和视频的使用权限，ColorOS 14 新增“单次使用时询问”选项，当应用询问使用权限时，用户可以选择仅授权特定的照片和视频，保护隐私安全。

目前 ColorOS 已获得了 MDFPP、ioXt Android Profile 等多项业界高等级权威认证，全新 ColorOS 14 将为用户打造全方位、全链路的安全隐私保护，并对数据建立从设备到系统，再到传输的全链路安全管控，让数据可知可控。

在ColorOS发布的第十年里，全新ColorOS 14带来了行业首个「双48」安心双保障服务，在性能、影像、外观和交互等表现也是可圈可点，为用户带来真正好看、好用、安全的手机系统。