OPPO Find X7 Ultra打造时光美学，双色拼接设计再现经典

【天极网手机频道】一直以来，OPPO Find X凭借持续高端质感设计与领先行业的工艺技术，满足用户对其外观的需求与期待。全新发布的 Find X7系列不但沿承着这份家族式的质感轻奢记忆，还带来极具中式美学的惊喜，与强大影像完美结合，带来不可思议的科技与美学融合体验。



OPPO Find X7 Ultra

外观设计上，OPPO Find X7 Ultra不仅有专业相机镜头全棱线设计，还采用名表级不锈钢工艺，可更好的保护镜头模组。新一代同心寰宇内是Find X7系列主角之一的双潜望四主摄，镜头圆环和对焦环刻度两个来自专业相机的设计元素再现，传承单反镜头安装的卡扣点致敬经典。



OPPO Find X7 Ultra

由于这一次OPPO Find X7系列升级为双潜望长焦，不少人认为机身会更厚，整机更重。实则不然，得益于特殊的排列方式，Find X7 Ultra 仅有9.5mm的机身厚度，整机重量在221g，在几乎与上一代一致的尺寸中开创性地设计出双潜望的光路结构，在不变的机身重量下带来超强的影像体验。



OPPO Find X7 Ultra

配色上，OPPO Find X7 Ultra带来了海阔天空、大漠银月以及松影墨韵三款极具东方韵味的配色。其中，海阔天空配色采用了大荔枝纹的蓝色皮革半包围银色质感的晶格表盘拼接，搭配上半部分的珠光白玻璃打造出上浅下深、具有奢华质感的视觉感受;大漠银月配色是延续了上一代OPPO Find X6系列标志性的设计符号，通过棕色的大荔枝纹皮革和和金属银玻璃拼接设计而成，不过在此基础上，OPPO Find X7 Ultra的大漠银月饱和度更高一些;松影墨韵配色是更具“中式写意”的，下半部分采用含蓄内敛的黑色特殊素皮纹理搭配中轴对称的中正压缝线设计，上半部分通过玻璃 AG 砂效和金属油墨的调和打造出细腻高级的金属质感，不露锋芒却能彰显风范。



OPPO Find X7 Ultra

OPPO Find X7 Ultra正面是一块6.82英寸的120Hz超通透钻石护眼屏，屏幕动态峰值亮度可达到4500nit，从蓝光、频闪、暗光观看多维度解决护眼问题，且获得了莱茵最高等级的智能护眼3.0认证。



OPPO Find X7 Ultra

这块屏幕支持3 EM Pulse+1 EM Pulse 类DC调光与2160Hz 高频PWM调光，极大改善了屏幕频闪问题;超精密环境光自适应功能让屏幕“更聪明”，让用户真正体验到“暗光不刺眼，强光看得清”，实现了亮度变化完全贴合环境，保证了在不同光线条件下的用眼健康与用眼舒适;如果开启了“舒眠模式”，Find X7 Ultra对褪黑素分泌保护能力提升20%，最大程度减少了蓝光对睡眠的影响，用户更容易入睡。



OPPO Find X7 Ultra

基于光子矩阵技术，Pro XDR超光影临境显示功能可以让屏幕突破既定的全局亮度，对光源、天空等高光区域进行高亮显示，实现最高8倍的亮度提升，把画面的动态范围还原到最真实的程度。

值得一提的是，基于全新一代超光影算法，OPPO Find X7 Ultra超光影ProXDR显示支持照片模式、大师模式、人像模式以及Xpan模式;此外，Find X7 Ultra杜比视界是以10bit HDR规格进行拍摄，通过ProXDR 显示同样让视频画面明暗对比更鲜明，色彩表现更生动，视频拍摄画面内容更有临场感的观看体验。



OPPO Find X7 Ultra

整体来看，全新一代Find X7系列通过全面进化的设计语言，Find X7系列以拼接材质创造全新的美学融合，以高奢腕表为灵感铸就影像实力的张力表达，再次为旗舰手机树立精致度的新典范。