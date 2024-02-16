三星Galaxy Z Fold6再曝光：薄至11mm，主摄大升级？

【天极网手机频道】作为折叠屏手机的先驱者，三星目前已经将Galaxy Z系列折叠屏产品作为了与S系列一样的旗舰机型，每年都会进行更新。而随着2024年的到来，关于其下一代产品Galaxy Z Fold6的曝光已经接踵而至。

最新的曝光称，三星Galaxy Z Fold6的影像系统可能会获得升级，其主摄会从5000万像素升级到和Galaxy 24 Ultra一样的2亿像素，拍照能力会有着不错的提升。不过根据荷兰科技媒体Galaxy Club报道，从三星内部测试渠道获悉，现有测试机主摄依然维持5000万像素。

另外，Galaxy Z Fold6的铰链将对比前代会再次迎来升级，内部布局会有所变化，配备更大容量的电池，使得机身更薄更轻，在闭合状态下厚度为11mm，对比之前Galaxy Z Fold5的13.4mm薄了不少。

按照三星以往的套路，它们对于影像硬件参数的升级一直是比较保守的，之前的1200万像素三摄从初代Fold用到了第三代，而5000万像素主摄目前已经用了两代，升不升级的可能性都存在，我个人是倾向于会升级，目前折叠屏手机市场的竞争如此激烈，影像这块很卷，三星通过提升硬件参数来增加产品竞争力还是很合理的。而铰链这块，其实去年已经进行过了较大的升级，可以实现无缝折叠，而且更薄了，不过与其它厂商仍有差距，这代继续优化厚度是蛮拼的了。

纵观目前的折叠屏手机，其出货量对比前些年已经翻了很多倍，而且是在整体市场下滑的大趋势下逆势上扬，已经逐渐从少数人尝鲜的产品变为越来越多人的主力机，所以今年的折叠屏手机市场竞争想必会更加激烈，所以无论是三星，还是其它国产厂商在今年应该都会更加努力的带来一些新东西来打动消费者。