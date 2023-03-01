定了？魅族20系列已获工信部入网许可，将于3月正式发售！

【天极网手机频道】2月28日，有关魅族20系列的好消息再次传来，型号为M381Q和M391Q的两款魅族新机已经正式通过工信部入网许可，入网日期为2月23日。目前魅族20系列已经预热半个月之久，从内部人士透露的言语来看，魅族20系列在3月发布已是板上钉钉。

目前魅族20标准版的电池也已经通过国家3C认证，型号为BA381，额定电池容量为4600mAh，并且支持80W快充。作为对比，魅族目前的旗舰系列魅族18S系列，也仅有4000mAh的电池，而充电功率还只有36W。

此外，结合海报信息和曝光的消息来看，魅族20系列将会标配LPDDR5X和UFS4.0。而魅族20 Pro将会提供8+256以及12+512两种存储规格，并且会提供至少三种机身配色。此外，魅族20 Pro还将支持UWB超带宽功能，以实现高精度的识别车主方位，靠近自动解锁/离车自动上锁。UWB不同于传统的通信技术，它通过发送和接收，具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输的。由于脉冲时间宽度极短，因此，它可以实现频谱上的超宽带(带宽在500MHz以上)。

随着魅族开启预热，更多有关魅族20系列新机的消息也开始出现在网络上，其中就包括疑似魅族20系列的渲染图。从曝光的渲染图来看，魅族20 Pro并没有采用曲面屏设计，而是回归理性，选择采用直板设计。魅族20 Pro也一改早前的圆润造型，边框采用硬朗的棱角设计，整体观感类似iPhone 13系列，不过镜头模组采用竖排设计。这样的造型也符合先前曝光的魅族20官方手机壳，也就是说基本可以断定魅族20 Pro后置镜头就是采用的竖直镜头排列设计。

从最新的海报来看，魅族20系列的边框也正如此前的渲染图一般，正面颜值十分出众，中框更加硬朗。而在边框的处理上，这次魅族20系列肉眼可见的收窄了很多，这也是魅族20系列正面颜值能够提升的最大原因之一。也有网友担心这次海报没有放出下巴图片，是不是无法做到四边等宽。对此魅族内部工作人员回复称，魅族20系列已经近乎四边等宽，这也让不少粉丝充满了期待。

此外，魅族20系列还将全系采用柔性直屏，搭载全新超声波指纹2.0，支持0.075s疾速湿手解锁，同时智能思维引擎从“OneMind 888+”升级到“OneMind 10.0”，配备LPDDR5X内存和UFS 4.0闪存，并且将首发搭载新一代无界生态系统Flyme 10，搭载13根电竞级高能天线。

目前安兔兔已经放出了魅族20系列新机的跑分成绩，根据安兔兔的跑分结果来看，这台型号为m2391的魅族机型搭载高通骁龙8 Gen 2芯片，配备12GB内存和512GB存储，分辨率为2400×1080，同时运行基于安卓13的Flyme系统。该系统基本上就是随魅族20系列一同发布的Flyme 10，据官方宣称，这次Flyme将在稳定性和流畅度方面提升10倍。

这台魅族20跑出了总分1255418分，其中CPU成绩为248541分，GPU成绩为570255分，MEM成绩为256118分，UX成绩为180504分。对比其他机型数据，魅族20在GPU和MEM成绩中基本达到了骁龙8 Gen 2的正常水准，而CPU以及UX成绩则还有提升空间。同时，这款魅族20可能还只是一款工程机，在调校方面仍有打磨空间，与正式零售版还有一些差距。

而在发布会时间上，魅族方面一直没有给出具体的日期，但是从魅族科技助理副总裁万志强的回复中能够看出，魅族20系列在3月发布基本上就是板上钉钉的事了。但具体日期依然没有定数，粉丝和用户依然还要继续等待。