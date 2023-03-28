2022国内热卖手机TOP10：苹果霸占前三席，iPhone 13实力夺冠！

【天极网手机频道】国内手机市场一直存在一个怪现象，国内用户一边疯狂吐槽iPhone，另一边又在忍不住购买，这也让苹果背负骂名的同时又赚得盆满钵满。

Counterpoint Research 最新发布的报告显示，在2022年中国智能手机市场中，苹果机型再次大卖，iPhone 13系列拿下了6.6%份额，成为2022年中国市场最畅销的手机。

具体来看，过去的2022年中国智能手机市场中，苹果成为最大赢家，在最畅销10款手机排行榜单中，华为不仅有三款手机上榜，并且还把霸占了榜单的前三席。iPhone 13以6.6%份额排在第一位，iPhone13 Pro Max和iPhone 13 Pro分别以2.2%、1.9%份额份额位列第二和第三位。

按照Counterpoint Research的说法，iPhone不仅霸占了榜单的前三名，还贡献了全年智能手机超过10%的中国市场销量。除开苹果，剩余的7款手机均来自国产品牌，第四至第十名依次是荣耀X30、OPPO A56 5G、荣耀Play 30 Plus、vivo Y33s 5G、荣耀 60、vivo Y76s和荣耀Play 20，令人遗憾的的是，华为意外落榜。

另从上榜机型的定位来看，仅只有苹果的三款iPhone都属高端旗舰，其余的7款安卓手机没有一款售价在500美元以上的，这就说明，苹果在中国高端手机市场依旧是王的存在，安卓品牌在该领域依然显得很被动。

事实上，根据调研机构CounterPoint Research公布的全球月度手机型号销售跟踪报告显示，2022年最畅销的智能手机是iPhone 13，该款机型仅凭一己之力就占据了iPhone销量的28%。相信不少人都会这样的疑惑，iPhone 13系列是2021年发布的机型，它为何能越过2022年iPhone 14系列，成为2022年全球市场以及年中国市场最畅销的手机呢？

我认为主要有这两个方面的原因。2022年上半年，iPhone 14系列还未发布，iPhone 13便成了销售主力机，再加上618年中大促，iPhone 13的价格降至新低，引发了一大波用户购买。

其次，虽说iPhone 14系列是2022年新款，相对于iPhone 13来说，iPhone 14可以说是几乎没有升级，尤其是标准版机型，不仅处理器都是使用前代，外观、屏幕刷新率等方面更是毫无变化，挤牙膏+敷衍的做法让消费者对这款手机完全提不起兴趣。而升级了芯片、配备了灵动岛的Pro系列，价格又太高，因此也劝退了一部分意向用户。

除开苹果手机的表现，荣耀品牌也让我眼前一亮。在排名第四至第十的机型中，有4款均来自荣耀，成为国产品牌中上榜最多机型品牌。比如荣耀X30这款手机，十分受消费者欢迎，曾经就创造了半年时间安卓手机销量第一的好成绩。荣耀品牌上榜的还有荣耀60，随着荣耀数字系列的迭代速度提升一年二代的发布频率，该系列手机已更新至荣耀80系列，因此荣耀60的价格也降至千元，配置均衡加上仅千元的价格，荣耀60真香无疑。

总而言之，苹果手机无论是在全球手机市场，还是国内手机市场都有着统治性的地位，尤其是高端手机领域，可以说是王的存在。好在，从今年开始华为开始恢复常态化运营，华为Mate50系列及P60系列均有着相当不错的市场反馈，看来苹果在国内的舒服日子也将结束了。