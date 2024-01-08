4500nit动态峰值亮度新纪录，OPPO Find X7系列刷新Pro XDR体验

【天极网手机频道】随着科技飞速发展，智能手机屏幕逐渐成为了国内各大手机厂商展现技术水平的一大亮点。消费者在使用习惯上也对屏幕提出了更高的要求。全新发布的OPPO Find X7系列就以全“屏”实力护眼周全。

OPPO Find X7 Ultra正面是一块6.82英寸的120Hz超通透钻石护眼屏，为了解决户外强光下屏幕看不清的问题，OPPO Find X7 Ultra搭载X1发光材料与独家自研的多通道降负载技术，配合OPPO第一代显示芯片Display P1与独家定制阳光高亮算法，屏幕驱动性能提升90%，由于材料发光效率更高，同亮度下功耗降低13%，峰值亮度更是达到了4500nit，远超目前行业2K屏的3000nit极限值，是全球亮度最高的2K屏，真正实现了户外更可见、显示更通透、光影更生动。

Find X7 Ultra可以让屏幕突破既定的全局亮度，对光源、天空等高光区域进行高亮显示，实现最高8倍的亮度提升，把画面的动态范围还原到最真实的程度。

如果在户外强光或是太阳光照射的场景下，手机屏幕越亮自然就越清晰，过去500nit亮度以下的屏幕在太阳下确实是不够用了，所以越来越亮的屏幕，尤其是激发亮度比较高的手机，对于长期在户外使用的用户来说可谓意义非凡。

Find X7 Ultra通过超精密环境光自适应，软硬协同地实现了亮度变化完全贴合环境，在暗光下可以暗到极致，在强光里可以亮到极致，保证了不同光线条件下的用眼健康与用眼舒适，让用户真正体验到“暗光不刺眼，强光看得清”。

除了户外使用更舒服以外，如今的手机也越来越强调自己的HDR显示能力，Find X7 Ultra新增了杜比视界视频拍摄能力，可以说也因为HDR内容的普及，进一步促进了手机屏幕亮度越来越高。

Find X7 Ultra的超通透钻石屏从蓝光、频闪、暗光观看多维度解决护眼问题，获得了莱茵最高等级的智能护眼3.0认证，为手机屏幕上实现更科学的用眼保护，让消费者观看屏幕更安心。新机还支持3EM Pulse+1 EM Pulse类DC调光与2160Hz高频PWM调光，3EM Pulse和1EM Pulse两种调光模式下SVM都做到了目前的8T电路屏幕极限，实现了比目前市面上所有2K LTPO都更低的SVM，是所有手机无极的LTPO里频闪有害性几乎是最低的一个，极大改善了屏幕频闪问题。

Find X7 Ultra这块屏幕还能“助眠”。通过硬件级低蓝光将有害蓝光主波峰段移至460nm附近，通过类自然光显示实现人眼观看更舒服的显示效果，通过褪黑素保护保证睡前褪黑素的正常分泌，实现了远超行业的有害蓝光过滤和褪黑素保护，最大程度减少了蓝光对睡眠的影响。开启“舒眠模式”后对褪黑素分泌保护能力提升20%，让用户更易入睡。

屏幕作为手机最大、最明显的组成部分，它的形态不仅仅代表着一款手机的颜值，也代表着产品的极致追求：高刷率、高流畅度、亮度显示稳定性更强的屏幕，无论是游戏体验还是刷剧追综，都会带来优质体验。