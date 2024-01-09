Find X7 Ultra充电续航新体验，电量更耐用充电更快捷

【天极网手机频道】提及续航，OPPO在手机圈可以说是行业引领者般的存在。其开创的闪充时代，对整个手机行业都影响深远。在最新发布的Find X7 Ultra上，OPPO 采用双超级闪充方案解决用户续航焦虑。而且它还采用自研的全新潮汐架构，与第三代骁龙8移动平台相辅相成，进一步节约能效。

天极网从官方了解到，潮汐架构通过对SLC(System Level Cache)的动态调节，让计算单元能够更高效地利用缓存资源，实现8%的能效节约。这意味着Find X7系列在同样的功耗下，能够运行更长的时间，或者在同样的时间下，消耗更少的电量。

除了能效，潮汐架构还能让应用的启动更加流畅，日常使用Find X7系列打开APP启动响应速度会很快，且拥有持久稳定的流畅体验。潮汐架构不仅让Find X7系列拥有了超强的性能和能效，让Find X7系列的用户能够享受到更流畅的日常体验之外，还展示了OPPO在技术研发方面的实力和决心。

不仅于此，OPPO 还为Find X7 Ultra内置一块5000mAh大电池，拥有100w超级闪充和50w无线超级闪充，还结合了自家的长寿命技术和大容量特性，解决用户充电续航焦虑。在用OPPO Find X7 Ultra实际测试中，天极网首先将Find X7 Ultra耗电完毕自动关机并且静置十分钟，然后开启智能极速充电模式进行充电。实测充电5分钟即可充至27%，10分钟就能充至50%，大约28分钟即可全部充满电量。

OPPO Find X7系列不仅在充电续航带来新体验，还在影像、屏幕、性能等多个维度均带来突破升级。比如：双潜望四主摄、专业哈苏人像、全焦段 4K 杜比视界、至高16GB+512GB、100W 超级闪充+50W 无线闪充、IP68 防尘抗水等等旗舰标杆级配置，是2024年值得考虑的旗舰新选择。目前OPPO Find X7系列已正式发布并开启预售，近期有换机需求的朋友可前往OPPO线上线下渠道详细了解。