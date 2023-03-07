一加Ace 2V发布，同档位手机的佼佼者，仅需2299元起！

【天极网手机频道】一加手机今年发布新的速度可谓太给力了，2023年接连发布了一加11旗舰手机、性能手机新标杆一加Ace 2，而今天又带来了一加Ace 2V。该机12GB+256GB版售价2299元，16GB+256GB版售价2499元，16GB+512GB版售价2799元，于今日16:00开启预售，3月13日10:00点正式开售。

下面我们一起来看看这款手机又有哪些亮点。一加Ace 2搭载联发科天玑9000旗舰处理器，最高 16GB 超大内存，采用旗舰同款满血 LPDDR5X，安兔兔跑分突破了100万分。

值得一提的是，这是同档位唯一一款天玑9000手机，官方称该机可能是同档位性能最强、最流畅的手机。因为，相比同价位机型惯用的天玑8200相比，一加Ace 2V搭载的天玑9000拥有碾压式优势。不仅如此，一加 Ace 2V还拥有同档位最大的 VC，面积达 4129 mm2，可能是同档位散热性能最强的手机。

通常来说，有无屏幕塑料支架是手机质感的分水岭。一加Ace 2V淘汰了屏幕塑料支架，带来更有质感的机身设计，而得益于该种设计，使其拥有1.46mm极致超窄边，2.31mm极窄下巴，视觉上接近四边等宽，官方称这可能是正面颜值最高的直屏手机。不仅如此，一加Ace2V还彻底淘汰了廉价的后盖工艺，丝绸玻璃工艺，细腻磨砂不沾指纹。与此同时，一加Ace 2V也相当的轻薄，重191.5g，厚8.15mm，作为女生我个人比较喜欢青釉这个配色，有一种小清新的感觉。

屏幕方面，一加 Ace 2V 采用 6.74 英寸定制 1.5K OLED 灵犀直屏，2772*1240 分辨率，120Hz 可变刷新率，1.5K 超视网膜分辨率，1450nit 超高亮度，支持灵犀触控技术、HDR 10+。一加 Ace 2V 后置 6400 万三摄，分别是 6400 万超清主摄 + 200 万微距镜头 + 800 万超广角镜头，前置 1600 万像素自拍摄像头，日常记录生活完全够了，在这个价位段是很不错的表现。续航上，内置5000mAh大电池，支持长寿版 80W 超级闪充，仅32分钟就能充满电量。

做个总结，对比一加Ace2来看，两款手机除了芯片规格不同之外，一加Ace 2V是在后者的规格上砍了一刀。不过，对比同档位机型，一加Ace 2V拥有旗舰级的外观设计和极致的性能，外加后盖材质、超窄的边框以及舍弃塑料支架的做法，让它在同价位手机中显得竞争力十足。