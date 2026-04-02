【天极网手机频道】财政部与国家发展改革委于2026年3月联合发布通知，明确了无线电频率占用费的相关政策。该通知特别指出，共用对讲机将被免收频率占用费，且此项政策将执行至2030年底。在此背景下，深圳市遨游通讯设备有限公司生产的AORO M7-DMR设备，已正式获得国家无线电管理部门颁发的共用对讲机型号核准证。

共用对讲机是面向个人、家庭及一般商业用户的通信工具。根据国家规定，其工作在406.21-407.70MHz的特定频段，用户虽免于申请频率许可，但仍需为设备办理无线电台执照。这种设计意味着用户在使用中遇到干扰时需自行切换频道，管理机构不提供干扰保护。此次国家直接免除其频率占用费，显著降低了用户的合规使用成本，旨在鼓励物流、物业服务、小型商业等领域采用这种标准化的通信方式。

AORO M7-DMR是一款集成了多种功能的智能三防设备。它基于安卓12系统，不仅支持4G全网通，而且内置了DMR数模对讲功能。该设备具备IP68+IP69K的高防护等级，并配备了5800mAh大容量电池以满足长时间作业需求。此外，它还可以选配集成扫描头等实用功能。这种设计使其能够适应仓储管理、户外巡检等复杂环境，在提供清晰通话的同时，也能进行数据采集与处理。

这项免收费政策传递了明确的管理导向，即鼓励在非核心安全领域集约化使用标准频率资源。将共用对讲机与需许可的工业专网、数字集群等区分开来，有助于将广泛的、零散的通信需求引导至合法、规范的平台上。有观点关切免费用可能加剧干扰，但实际上，规范化使用的合规设备集群更有利于建立有序的通信环境。政策正是通过降低合规门槛，来减少非法设备的使用，从而促进整体电磁空间的清洁。

因此，AORO M7-DMR获得型号核准，恰逢其时地对接了最新的政策红利。对于众多中小型商业实体与作业团队而言，这意味着他们能够采用一台坚固耐用、功能集成且通信成本明确的设备，来提升日常调度与协同效率。政策与合规设备的结合，正推动无线通信技术更普惠、更便捷地服务于社会经济生活的诸多场景。