vivo X90s现身，搭载联发科天玑9200+处理器！

【天极网手机频道】去年，vivo发布X90系列新机，推出X90、X90 Pro和X90 Pro+在内的三款新机。最近，Google Plya控制台显示，X90系列即将新增一款机型vivo X90s，并且搭载联发科最新的天玑9200+芯片。

据悉，vivo X90s手机型号PD2241，搭载联发科天玑9200+旗舰处理器，配有1260x2800分辨率居中挖孔屏，拥有12GB内存，运行Android 13系统。联发科将于5月10日发布天玑9200半代升级型号天玑9200+，此前这颗芯片的跑分数据已经出现在网络上，硬件实力相当强大。

据悉iQOO新机iQOO Neo8 Pro或将首发该芯片，目前网上出现型号为vivo V2302A的机型，外界普遍认为就是iQOO Neo8 Pro。去年，联发科天玑9000以及天玑9000+凭借工艺上的优势，打了高通一个措手不及，稳固自己的市场。但好景不长，就在所有人都以为联发科高端有望时，骁龙8 Gen 2的爆种表现又让联发科一夜回到解放前。尽管天玑9200的性能相当不错，但面对全面爆发的骁龙8 Gen 2，依然有些不够看。

这次天玑9200+势必背负了找回场子的使命，在性能方面必然有所提升。跑分显示，该机总分达到了1368597分，其中CPU部分为298850分，GPU成绩为594203分，MEM成绩为263503分，UX成绩则是212041分。无论是CPU分数还是GPU分数，天玑9200+都超过了骁龙8 Gen 2，相较天玑9200都有不错的表现。

天玑9200发布于去年，其集成170亿晶体管，成为业界首款采用台积电第二代4nm工艺技术的处理器，采用一颗3.05GHz的X3超大核，三颗2.85GHz的A715大核以及四颗1.8GHz的A510小核组成三丛集架构设计。

天玑9200的超大核以及大核均只支持64位应用，并且拥有8MB的三级缓存和6MB的系统缓存。天玑9200采用了Immortalis-G715 MC11的GPU，官方宣称，天玑9200在GeekBench 5中相较前代天玑9000在CPU单核性能方面有着12%的提升，多核方面有着10%的提升，同时散热能力提升10%，相同性能下功耗降低25%。而天玑9200最大的升级莫过于这颗GPU，不仅支持移动端的硬件光线追踪技术，而且在GFXBench曼哈顿3.0测试性能比天玑9000提高32%，功耗反而降低了41%，爆料称，天玑9200+处理器采用了超频的X3超大核，因此在性能方面要小超骁龙8 Gen 2一些。

这样的性能参数，也令人十分期待vivo X90s的实际表现。不过目前并没有太多有关该机型的更多信息曝光，按照X90系列主打影像来看，这次vivo X90s或许也会搭载vivo自研的V2影像芯片。vivo X90s的具体发布日期并未透露，应该会是天玑9200+发布之后第二款搭载这一芯片的机型，让我们拭目以待。