第三季度全球智能手机出货量达2.946亿部，同比下滑1%

【天极网手机频道】近日有报告数据显示，2023年第三季度全球智能手机市场下降1%，由于厂商在二季度库存状况得到改善，并在三季度推出新品，因此出货量达2.946亿部。其中三星以5860万部出货量位居榜首，市场份额达20%;苹果在iPhone 15新品需求的推动下以5000万部出货量紧随三星后面，市场份额为17%。

分析师表示厂商正在寻求机会来巩固在高端市场的地位，各品牌正在着手增强高端产品线的竞争力，并着重于改善产品硬件设计和软件UI。并认为“在此趋势下全球范围内折叠屏市场的竞争烈度将持续升级。三星较往年提前两周发布了Galaxy Z Flip和Fold 5系列，从而为三季度的营收和市场表现打了一剂强心针”。但随着折叠屏机型的市场供应不断多样化，这一趋势也将会对三星目前在该细分市场的主导地位构成挑战。而OPPO战略性地在不同地区分别推出了Find N3和一加Open机型，展现了国内厂商进军全球折叠屏市场的决心。另外，iPhone 14系列之间过度的差异化也使得苹果面临了需求挑战，并使其在iPhone 15系列将USB-C和灵动岛下放到标准机型以缩小差距，从而刺激需求以巩固其在高端市场的地位。

除了全球手机市场，前不久有数据显示，2023年第三季度中国智能手机市场出货量约6705万台，同比下降6.3%。其中荣耀以19.3%的市场份额位居第一，同比增幅1.8%，600美元以上高端市场凭借3款折叠新品份额明显增长，最轻薄折叠屏手机深入人心。

OPPO以16.2%的市场份额紧跟其后，其中Find N3 Flip系列帮助OPPO在竖折折叠屏手机市场份额排名第一;而Reno 10系列持续热销稳住OPPO线下400至600美元价位段市场基本盘，一加依然保持三位数同比增长，提升其线上400至600美元市场的竞争力。

苹果则以16.0%的市场份额位居第三，同比降幅4.0%，观其原因主要是因为iPhone 15两款机型市场反应低于预期，更多消费者需求偏向于iPhone 15 Pro系列，但由于供应问题无法完全满足。

由于vivo在此季度并没有太多新品发布，vivo国内市场第三季度处于第四位，市场份额15.7%，竖折产品X Flip市场表现稳步提升。

调研机构分析大部分厂商在该季度依然持保守谨慎的态度，控制出货量的同时积极清理渠道库存，为下个季度的新品集中上市做准备。不过分析师指出，虽然三季度出货量整体呈下降趋势，但随着8月以来多个爆款新品的上市，中国智能手机市场热度回暖，社会各界对于智能手机的关注度明显高于上半年，消费者需求出现好转，中国智能手机市场出货量有望在2023年第四季度迎来拐点，实现近10个季度的首次反弹。

虽然年内手机消费整体相对疲软，但在手机厂商比拼硬件堆叠的背景下，也拉动了一定的换机诉求。这尤其表现在大内存持续普及上，1TB闪存容量被越来越多搭载在新机中，一定程度驱动了手机消费热情。