全系登岛成功？iPhone 15系列前面板曝光！

【天极网手机频道】去年苹果推出iPhone 14系列新机，其中iPhone 14 Pro系列首次推出药丸屏，并且一同发布全新的交互方式灵动岛。最近，有关iPhone 15系列的曝光信息爆炸式涌现，也让消费者对下一代新机充满期待，同时iPhone 15系列的前面板也已经曝光。

从曝光图来看，iPhone 15全系都将成功登岛，采用药丸屏与灵动岛的交互设计，此外，新机将采用户型边框，正面稍有曲率，与之前的曝光以及泄露的渲染图基本吻合。据悉，iPhone 15系列将会采用钛合金机身，并用背部弧形边框取代现有的直边设计。这意味iPhone 15将回归此前圆润的机身设计，但这种圆润并非iPhone X上那样拥有很大弧度。在iPhone 15上背面边框将会磨圆，比起现在iPhone 14上的设计会更加圆润，类似于14英寸MacBook Pro机型外壳底部边缘。虽然消息称iPhone 15将会采用钛合金材料，但背面依然会使用玻璃材质。

早在iPhone 14系列发布之前，就有传闻称iPhone 14系列会用上钛合金材料，但最后并没有，全系都采用铝和不锈钢打造而成。但苹果最近出人意料地对采用钛合金材料的可行性进行了调查，包括MacBook系列、iPad系列和iPhone系列有关加工钛合金的专利信息等。

苹果将会在iPhone 15系列中继续扩大高端型号与基础型号的差距，并且高端型号会采用钛合金边框设计。此外，有消息表明苹果有意在iPhone 15 Pro系列中采用无按键设计，去掉物理按键对于苹果而言是一个不错的选择。但想要实现这一想法，就需要为Taptic Engine提供额外的驱动，不过对于iPhone寸金寸土的内部空间而言，想要在边框旁边放下硕大的组件，想来还是存在不小的阻碍。

此前已经有人放出了iPhone 15系列的真机渲染图，从渲染图中能够看出，iPhone 15 Pro系列依然沿用相同的屏幕尺寸以及灵动岛设计，只不过在边框处有所收窄。同时机身材料方面，也从不锈钢换成了钛合金，与之前的爆料相吻合。根据先前爆料的信息来看，iPhone 15系列将会采用钛合金机身，并用背部弧形边框取代现有的直边设计。这意味iPhone 15将回归此前圆润的机身设计，但这种圆润并非iPhone X上那样拥有很大弧度。

今年iPhone 15系列全系会有一个明显的变化，欧盟最近出台了一项法案，要求所有进入欧洲的电子产品必须使用USB-C接口，或许是迫于这项法案，苹果才会下定决心为iPhone更换充电接口。根据产业链信息，明年苹果将会重点升级iPhone 15 Pro系列，如果采用与今年类似的策略，那么意味着iPhone 15基础版将会使用与iPhone 14 Pro系列相同的A16芯片，只有Pro版本独家拥有基于台积电3nm工艺的A17芯片。

不过iPhone 15 Pro中的USB-C接口采用Thunderbolt Lightning Fast模式，而两款基础型号仅有USB 2.0。同时，有消息表明，苹果并不准备乖乖更换这一接口，而是打算沿用Lightning接口上的MFi认证，继续贯彻排他性以赚取认证费用。

据悉，iPhone 15 Pro版将新增深红配色，基础版则是增加了粉色以及浅蓝色。去年iPhone 14 Pro推出了独有的暗紫配色，吸引了不少粉丝，而前年iPhone 13 Pro的远山蓝配色同样成为粉丝心中的经典配色。也就是说，iPhone独特的配色实际上除了区分产品代际之外，还能吸引不少对手机有个性化需求的用户。

如此看来，今年的iPhone 15系列相比去年的iPhone 14系列，在整体上拥有更多改变，A17的性能同样令人期待。距离iPhone 15系列发布还有半年时间，届时就能一睹iPhone 15系列为消费者带来的全新变化，