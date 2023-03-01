iPhone 15系列确认采用USB-C接口，但会采用MFi认证！

【天极网手机频道】此前有业内人士爆料称，iPhone 15系列已经确认采用USB-C接口，不过苹果似乎并不打算如此顺滑地过渡到USB-C接口，而是打算继续沿用Lightning接口上的MFi认证。

爆料显示，苹果自研了一颗Lightning&Type-C接口IC，将会用在今年即将发布的iPhone 15机型与MFi认证产品中。不过该人士还补充称，这一做法大概率是为了让新机和新周边兼容之前的设备与iPhone，而不仅仅是为了限制新机使用MFi设备。但目前苹果在用的USB-C接口并没有强制性MFi认证，不清楚之后苹果是否会在旧设备上做出改变。

众所周知，苹果一直以来都是用的Lightning接口，但是随着充电技术的发展，苹果也在慢慢更替这一技术，眼下已有多款设备已经过渡到了Type-C接口，例如目前在售的MacBook系列，iPad系列以及Studio Display等。

苹果会在iPhone 15上全面更新为USB-C接口，其中一方面原因就是预计到2024年，欧盟区域的所有便携式电子设备充电口将统一为Type-C接口，而国内手机厂商的主流机型均已切换为Type-C接口，并在之后将统一国内的快充标准。

Type-C的绝对优势很明显，比如支持最高100W的快充功率，而且兼容协议非常多，传输速率最高可以达到40GB/s。而苹果的Lightning技术老旧，延迟较高，充电速度更是无地自容，兼容性也比较差，因为只有苹果的设备才会有这个接口，需要买扩展坞实现更多功能。

从目前iPhone 14系列机型的评测来看，搭载Lightning接口的iPhone 14仅有USB2.0的速率，这也意味着最高传输速度只有480Mbps，如果摄影师要用 Lightning 数据线将全分辨率的 4800 万像素 ProRAW 照片传输到 Mac 或其他设备上将需要很长时间。

尤其是iPhone 14 Pro系列支持拍摄4800 万像素的 ProRAW 照片，一张照片的体积高达近百兆，这就对接口的物理传输提出了巨大的挑战。苹果建议使用 iCloud 在 Mac 或其他苹果设备上查阅 ProRAW 文件，或者使用 AirDrop 无线传输来向其他设备发送照片，但不管怎么说 Lightning 仍相当于一种瓶颈。

同时苹果官方数据线高达145元一条，并且如今为了所谓的环保还取消了随机附送的充电器，充电器价格也高达149元，这都为苹果带来了高昂的利润。重点是苹果的数据线是出了名的容易坏，一旦使用不善就会损坏，那么用户就只能选择在官网购买原装数据线或是使用第三方的Lightning数据线。

第三方厂商要是想制造Lightning数据线，并取得官方的认证，就需要经过MFi授权，并且植入苹果的专用芯片，芯片价格为2美元一颗，除此之外还要向苹果交付专利费用。而苹果根据这项服务，每年就能额外收入十几亿美元，相比环保，这些利润可是实打实的利益所在。

虽然爆料人士声称苹果在USB-C接口中引入MFi认证是为了兼容之前的设备与手机，但要说与MFi认证所带来的收益毫无关系，倒也太过绝对，毕竟全面转向USB-C接口势必会影响苹果在配件认证方面的营收，所以苹果会在USB-C接口中采用MFi认证也就不那么令人奇怪了。

最新爆料显示，苹果将要求连接到iPhone 15系列产品的设备都具备MFi认证，毕竟这笔MFi认证对于苹果而言也算一笔不小的收入。目前富士康已经在大规模生产适用于今年iPhone 15锡类的EarPods耳机以及USB-C数据线等含有MFi认证的配件。同时没有MFi认证的数据线同样可以使用，不过苹果大概率会限制这部分数据线的传输速度以及充电功率。

此外，iPhone上通过MFi认证的数据线理论上兼容安卓设备，毕竟两者的快充协议都为PD协议。同时iPhone 15 Pro中的USB-C接口采用Thunderbolt Lightning Fast模式，而两款基础型号仅有USB 2.0。因此用户如果想要体验更快的传输速率，那么只能购买更高定位的iPhone 15 Pro系列。