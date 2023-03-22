Find X6系列全新哈苏水印，塑造哈苏独特影像味道

【天极网手机频道】日前，蓄势已久的旗舰机OPPO Find X6系列正式发布。作为主打影像的一款旗舰产品，其在影像方面的表现自然不会让人失望，不仅搭载了最为先进的镜头与暗光长焦技术，同时也赋予了其拍摄样张独特的哈苏水印，将手机摄影的仪式感再度拉满。

据了解，OPPO Find X6 Pro主要搭载三个主摄镜头：索尼IMX890超光感潜望长焦镜头、索尼IMX890自由曲面超广角镜头、索尼IMX989一英寸大底广角长焦镜头。与此同时，其还内置了自研NPU马里亚纳 X芯片、哈苏影像系统以及暗光长焦技术，无论是风光、人像，还是夜景，均能拍摄出独具哈苏影像味道的图片。

更为重要的是，为了进一步提升用户的拍摄体验，本次的OPPO Find X6系列为拍摄增加了独特的哈苏水印。用户拍摄出的图片，更像是一张胶片，上面清晰地载明了机型水印、焦段、光圈、快门等信息，手机摄影的仪式感彰显无疑。从某种程度上来说，它像是拍立得一样，会让用户拍摄完之后有种期待的心理，也会让用户产生拿起手机不断拍摄的欲望。

简而言之，OPPO Find X6系列凭借着全新的哈苏水印，从细节处优化用户的影像体验。配合哈苏影像系统调试的自然色彩，拍摄出的照片质感，具备哈苏独特的影像味道，想必会受到很多用户的青睐。如果你喜欢哈苏的影像色彩，同时也注重手机摄影的仪式感，那么OPPO Find X6系列或许是个不错的选择。