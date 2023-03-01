魅族20系列1元权益包上线，到期将恢复原价699元！

【天极网手机频道】魅族20系列近期一直是网上的焦点，超长的预热时间加上犹抱琵琶半遮面的宣发以及悬而未定的发布时间，可谓让用户和粉丝都气愤至极。不久前，魅族推出1元超前预订，预订后可享36个月超长质保、线膜套餐等7大权益。短短7小时，全网预定量突破10万，也足见其热度。

据悉，该活动时间为2023年2月21日10:00:00-2023年3月14日23:59:59，活动期间内，1元购买「无界超前预订权益包」(以下称权益包)，并在首销日前(含首销日)购买魅族20系列的用户将获得以下权益：1、所购魅族20系列新机可享有36个月超长质保;2、赢取领克03汽车1年使用权的抽奖机会;3、购机后赠送PANDAER 100W快充数据线和无尘秒贴钢化膜套装;4、1 元预订后赠送价值800元的游戏礼包;5、购机享积分好礼;6、尊享 VIP 专属客服;7、尊享魅族官方售后。

目前魅族商城也已上线该活动，1元可享价值699元的36个月质保服务，预计在活动结束后将会恢复699元的原价。目前魅族20标准版的电池也已经通过国家3C认证，型号为BA381，额定电池容量为4600mAh，并且支持80W快充。作为对比，魅族目前的旗舰系列魅族18S系列，也仅有4000mAh的电池，而充电功率还只有36W。

此外，结合此前预热的海报信息和曝光的消息来看，魅族20系列将会标配LPDDR5X和UFS4.0。而魅族20 Pro将会提供8+256以及12+512两种存储规格，并且会提供至少三种机身配色。此外，魅族20 Pro还将支持UWB超带宽功能，以实现高精度的识别车主方位，靠近自动解锁/离车自动上锁。UWB不同于传统的通信技术，它通过发送和接收，具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输的。由于脉冲时间宽度极短，因此，它可以实现频谱上的超宽带(带宽在500MHz以上)。

随着魅族开启预热，更多有关魅族20系列新机的消息也开始出现在网络上，其中就包括疑似魅族20系列的渲染图。从曝光的渲染图来看，魅族20 Pro并没有采用曲面屏设计，而是回归理性，选择采用直板设计。魅族20 Pro也一改早前的圆润造型，边框采用硬朗的棱角设计，整体观感类似iPhone 13系列，不过镜头模组采用竖排设计。这样的造型也符合先前曝光的魅族20官方手机壳，也就是说基本可以断定魅族20 Pro后置镜头就是采用的竖直镜头排列设计。

此后官方放出的魅族20系列照片中也能看出，该系列机型边框正如此前的渲染图一般，正面颜值十分出众，中框更加硬朗。而在边框的处理上，这次魅族20系列肉眼可见的收窄了很多，这也是魅族20系列正面颜值能够提升的最大原因之一。也有网友担心这次海报没有放出下巴图片，是不是无法做到四边等宽。对此魅族内部工作人员回复称，魅族20系列已经近乎四边等宽，这也让不少粉丝充满了期待。

截止3月1日，魅族仍未公布具体发布会时间，过长的预热开始逐渐消磨用户的耐心。但考虑到目前魅族已经被吉利收购，已不再局限于手机市场，更多地还要兼顾车机领域，因此发布活动要慎之又慎，所以用户仍需继续等待。