vivo X90s正式开售：同价位更全面的旗舰机，仅3999元起

【天极网手机频道】近日，vivo正式发布了vivo X90s。与半年前上市的vivo X90相比， vivo X90s的焕新堪比迭代：在影像、性能、设计、通信等方面迎来了多项升级。自6月26日启动预售以来，短短5日，vivo X90s全网人气持续暴涨，有望续写vivo X90系列在3500～5000元价位段出货量第一的佳绩。

作为最新款vivo旗舰产品，vivo X90s自官宣以来便受到了来自媒体和用户的广泛关注。在前期的评测体验过程中，不少行业媒体和博主均对此次升级的vivo X90s给予了高度评价和肯定：“年度最强摄影手机”、“旗舰标准版中的天花板”、“轻薄高端机最佳选择”、“同价位最全面旗舰机”等评价，成为了vivo X90s全面升级的最好力证。

影像一直是vivo X系列的亮点，vivo X90s升级的影像能力更是成为了媒体和用户热议的焦点。此次vivo在X90s上原生首发vivo质感色彩，为用户带来了色彩更浓郁，饱和度更高、对比更强烈的专业级影像体验，无论街拍、肖像，还是生活记录、静物小品，都能体验到vivo质感色彩带来的类胶片影像效果。vivo质感色彩进一步丰富了vivo记忆色体系，为用户提供更佳丰富的影像模式。在实际的拍摄体验中，众多科技、数码媒体不吝称赞“不输胶片机的质感”;知名数码博主在体验拍摄时表示：质感色彩的加入让vivo X系列的影像表现更加全面，让用户在计算摄影和光影真实感之间有了更多的选择性。网友也表示：太喜欢质感色彩模式了，真的很不错，随手就能拍出胶片感大片。

玛格南图片社成员、世界著名色彩摄影师Alex Webb擅长通过巧妙的颜色碰撞和动态捕捉、丰富的画面元素和强烈的明暗冷暖对比来创作耐人寻味的街拍作品。这次作为vivo X90s特约摄影师，他在香港完成拍摄创作期间也表示：“vivo X90s的影像色彩丰富而充满活力，我非常享受使用vivo X90s进行创作的过程。”

性能方面，vivo X90s采用了联发科最新一代的旗舰级SoC芯片――天玑9200+，配备UFS4.0+LPDDR5X组成的升级版性能铁三角组合，实现了更高能效和更低功耗的双向平衡，带来了全新的旗舰级性能体验。而全新升级的Wi-Fi 7和5G通信技术，支持双 5G / 4G 与 2.4GHz / 5GHz Wi-Fi六网协同，带来更流畅的通信体验。媒体评价其为“目前性能最为出众的旗舰手机之一”。

外观上，vivo X90s沿用了X系列经典的“大眼眸”设计，而新推出的“青漾”配色，取意青色水波徐徐荡漾，让用户在炎炎夏日也能畅享握在手里的凉爽与时尚。全新的「青漾」配色也成为本次vivo X90s备受广大媒体和用户青睐的最大亮点。有媒体评价：“vivo X90s用最清新的颜色打造最强王者手机”，也有不少用户表示“青漾配色第一眼看上去就很夏天”。

每一次技术迭代，vivo总希望为用户带来更多的惊喜。此次全面升级vivo X90s不仅为用户带来了更快、更强、更稳的旗舰性能和通信体验，全新的vivo质感色彩也将为用户带来更具人文情感的影像表现和更丰富的影像表达选择，开启旗舰影像质感色彩新时代。即日起，vivo X90s线上线下已全面开售，共有青漾、告白、至黑、华夏红四种配色和8GB+256GB(3999元)、12GB+256GB(4299元)、12GB+512GB(4699元)三种配置可供选择。