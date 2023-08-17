诺基亚G310 5G手机发布，主打强续航售价仅186美元

【天极网手机频道】近日HMD Global 在美国市场推出诺基亚 G310 5G 手机，这款手机主打一个超强续航以及支持用户自行拆卸更换配件的设计。

据了解，诺基亚G310采用了铝合金中框和康宁大猩猩3防护玻璃， 6.56英寸屏幕的分辨率为 720 x 1612，亮度450nit，峰值亮度560nit，刷新率为 90Hz，侧面配备指纹传感器。同时，得益于QuickFix设计，如果用户遇到故障之后可以根据官方提供的手册自行拆卸并更换电池或其他部件，这一设计大大降低了用户维修手机的难度和成本。相对应的，毕竟是一款易拆卸的手机，所以诺基亚G310在防水等级上仅为IP52。

核心性能上，诺基亚G310搭载的是高通骁龙 8nm 480+八核处理器和 Adreno 619 GPU。配备4GB内存和128GB存储空间，支持最高1TB的microSD卡扩展。运行安卓 13 系统，支持 5G SA/NSA、双 4G VoLTE、Wi-Fi 802.11 ac(2.4GHz + 5GHz)、蓝牙 5.1、GPS/GLONASS/Beidou 和 USB 2.0 等功能。内置 5000mAh 电池，支持 20W 快速充电。

在摄像头配置上，诺基亚G310的后置摄像头为5000万像素主摄、200万像素景深和200万像素微距的组合，前置摄像头为800万像素。此外，诺基亚G310主打长续航，内置一块5000mAh的电池，支持20W充电，承诺在慢点的情况下可以续航3天时间。

诺基亚G310将于8月24日发售，售价为186美元(约合人民币1358元)。