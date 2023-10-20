OPPO新一代顶级折叠旗舰 Find N3开启预售，兼具影像与质感

【天极网手机频道】本周四，OPPO发布全新一代顶级旗舰 Find N3，以划时代的技术创新，提供下一代折叠旗舰体验，引领折叠屏手机进入新世代。OPPO Find N3 第一次为折叠屏引入次世代传感器技术，首次让轻薄折叠拥有旗舰影像的光影与画质，定义折叠影像的新高度。Find N3以行业最高级别的国密认证安全芯片实现一系列隐私保护芯片锁，为个人及商务的机密信息，带来安全性与安全体验的双重飞跃。Find N3 还带来独有的超视野全景虚拟屏以及打破系统与设备壁垒的文件管理方式，引领移动效率的革新。在薄至5.8mm，轻至239g的机身中，Find N3 集成了 7.8 英寸镜面钻石屏，以及首个突破 100 万次折叠测试的全新一代精工拟椎铰链等重磅科技，持续引领轻薄折叠设计。

Find N3共有三款配色――千山绿将冷雕玻璃与金属光泽相互辉映，为光面玻璃带来隽永的视觉效果。日志金以浅金色玻璃后盖与哑光金属结合，让高级和雅致融为一体。潜航黑以荔枝纹素皮交融哑光金属中框，摄像头圆环以钛合金锻造，展现不朽的黑色魅力。Find N3典藏版，提供赤壁丹霞与潜航黑两款尊享配色。其中赤壁丹霞为典藏版专属，包容又充满热情的红色，同时流露内敛与厚重，仿佛历经沧桑，却依然沉着且坚定。

内外双钻石屏设计，为Find N3带来不分内外的旗舰屏幕表现。内外屏 2800 尼特的行业最高动态峰值亮度，配合 OPPO 独有的 ProXDR 功能，让 Find N3 提供高亮通透的新一代旗舰屏幕体验。Find N3 也是首个通过德国莱茵 TüV 智能护眼认证，并且首次兼具全局智能色温和高频 PWM 调光的折叠旗舰，内外屏都提供相同的护眼体验。

得益于双钻石屏的超高可靠性，以及全新一代精工拟椎铰链，Find N3 成为首个突破百万次折叠测试的手机。Find N3 外屏首次采用超瓷晶玻璃，实现普通保护玻璃5倍的抗跌落和1.7倍的抗冲击性能。镜面钻石内屏采用全新的军工碳纤维进行支撑，强度提升至212.5%。超薄 UTG 玻璃也为Find N3 带来其他采用塑料材质折叠屏翻倍的强度。全新一代精工拟椎铰链首创四驱扭力设计并引入航空级超强钢，在实现最轻重量的同时更实现5倍的强度提升。

面对轻薄折叠屏更严峻的空间限制，Find N3 通过传感器技术的创新以及 OPPO 超清画质引擎、自然色彩引擎和超光影图像引擎所组成的最强计算摄影的引入，突破传感器尺寸的限制，首次将旗舰影像带入折叠屏，开启移动影像新世代。Find N3 的超光影折叠像素三摄都拥有折叠屏中最强的影像性能。OPPO还与哈苏联合打造的专业哈苏人像。

Find N3 搭载专为折叠屏打造的全新 ColorOS 系统，从单应用适配、多任务处理，到系统级操作，彻底重构大屏交互，以电脑桌面级的高效，为下一代折叠屏手机带来移动效率的二次革新。Find N3 提供最彻底的大屏应用适配，包括对超过 20 个原生应用与界面的重制，从开机，到常用的电话、日历、邮件等应用都提供专属的折叠大屏交互。此外，OPPO 与腾讯新闻、有道云笔记、小红书、钉钉、剪映、同花顺等众多国民级 App 达成深度定制合作，为 Find N3 带来 TOP 3K 应用适配率 85% 的高密度适配。Find N3 还采用升级的自适应 UI 布局 2.0 技术，是覆盖行业最多的自适应 UI 布局适配。Find N3 带来首个也是唯一的超视野全景虚拟屏。

在轻薄的折叠机身中，Find N3 集成4805mAh的大容量电池，配合新一代 4nm 旗舰芯片的领先能效表现以及 OPPO 领先的67W 超级闪充，提供稳定可靠的超长续航表现。此外，Find N3搭载 OPPO 独创的智能高穿透天线，在 N8 + N28 频段最多提升190% 的接收覆盖范围，同时5G弱网情况下最高将下载速率和上传速率提升至 220% 和 195% 。

Find N3 还创新地搭载领先的国密认证安全芯片，以行业最高认证级别带来最强隐私保护芯片锁，为个人及商务的信息安全实带来安全性与安全体验的双重飞跃。基于国密认证安全芯片，Find N3的文件锁可以防破解，指纹锁可以防盗用，丢失锁能够防盗刷，传输锁可以防篡改。Find N3 安全方案通过CC EAL5+ 级安全认证，是当前最高等级的安全解决方案。Find N3 典藏版更带来行业领先的「VIP 模式」开启商务新礼仪，通过三段式按键，即可一键关闭摄像头、麦克风、定位的敏感权限。

此次发布的OPPO Find N3 标准版(12GB+512GB)带来千山绿、日志金和潜航黑三款全新配色，售价9999元;同时发布的 OPPO 首个典藏版手机，OPPO Find N3 典藏版(16GB + 1TB，尊享VIP模式)，售价12999元，除潜航黑，还带来典藏版专属配色――赤壁丹霞。还有官方保护套装，售价199元。

Find N3 、Find N3典藏版已即刻开启全平台预定，将于10月27日10:00全面开售。发布会上宣告「可靠折叠，只选OPPO」的品质保证后，OPPO Find N3全系(含Find N3 Flip)首次推出「折叠无忧换新，180天内只换不修」的首销限定尊享活动，10 月 19 日 - 11 月 2 日购买新品的用户均可享受。其他首销权益还包括：最高 24 期分期免息，最高 2300 元以旧换新补贴，屏碎保和 OPPO Care+ 保障服务等。