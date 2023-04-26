中国手机市场第一季度继续走低，国产品牌OPPO成为一季度安卓市场销量第一

【天极网手机频道】不久前知名调研机构Canalys公布的数据显示，2023年第一季度全球智能手机市场出货量同比下跌12%，国内智能手机市场情况也持续下滑。根据权威第三方调研机构近日公布的最新数据显示，2023年第一季度中国智能手机市场销量同比下跌5.4%，较前一季度跌幅收窄。其中，国产手机品牌OPPO(含一加)以18%的份额位列安卓品牌第一;一加品牌以210%的增速位列所有品牌第一，也是唯一实现三位数增长的手机品牌，表现亮眼。

今年3月份OPPO推出全新影像旗舰OPPO Find X6系列，精准定位用户的影像需求和痛点，成就了这款旗舰机的影像力，也是取得市场认可的关键所在。根据数据显示，OPPO Find X6 Pro与上一代产品同期相比销量同比增长129%。新机的热销也推动了整个OPPO的市场份额向前迈进，OPPO(含一加)凭借10%的市场份额稳居全球前四，同时也是成为TOP5里唯一实现同比增长的安卓手机品牌，整体来看OPPO市场表现十分稳健，充分证明其发展一直向好。

在折叠屏细分市场，OPPO凭借新一代Find N2和Find N2 Flip的强势表现在今年1月份销量同比大幅增长483%，以30%的份额跃居国内市场第一名，首款竖折新品Find N2 Flip当月销量跃居国内折叠手机市场单机销量冠军。

OPPO一直通过不断优化影像算法来攻占手机行业“行业无人区”，同时也注重保持产品的稳定性和用户体验，充分证明OPPO坚持“守正不出奇”是一个正确的做法，相信未来OPPO还将持续为大家带来更多创新技术和更好的产品。