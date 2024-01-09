新色拼接大气奢华，Find X7 Ultra海阔天空笔书自由

【天极网手机频道】OPPO于1月8日正式亮相全新旗舰Find X7系列，它将强大影像与东方美学完美结合，诠释新一代同心寰宇设计，不仅有专业相机镜头全棱线设计，同时采用名表级不锈钢工艺，可更好的保护镜头模组。目前OPPO Find X7系列已正式发布并开启预售，近期有换机需求的朋友可前往OPPO线上线下渠道详细了解。

作为系列的超大杯，OPPO Find X7 Ultra这一次带来了海阔天空、大漠银月以及松影墨韵三款极具东方韵味的配色。名字一如既往的写意，下半部分深蓝素皮与上半部分银色质感的晶格表盘相呼应，并且深南沧海以环抱姿态涌向天空，营造出一种东临碣石，以观沧海的自由意境。

大漠银月配色是延续了上一代OPPO Find X6系列标志性的设计符号，通过棕色的大荔枝纹皮革和和金属银玻璃拼接设计而成。松影墨韵配色是更具“中式写意”的，下半部分采用含蓄内敛的黑色特殊素皮纹理搭配中轴对称的中正压缝线设计，上半部分通过玻璃 AG 砂效和金属油墨的调和打造出细腻高级的金属质感，不露锋芒却能彰显风范。而标准版除了有海阔天空、大漠银月两款拼接配色外，还有烟云紫和星空黑两款全玻璃配色。

Find X7系列重新设计了镜头模组、闪光灯模块被移出去，模组内增加了时光格纹元素。大家细心的话能发现，这次Find X7 Ultra的影像模组里塞进了两颗方形的镜头。OPPO为这个它俩专门设计了交错的排布方式，新机厚度被控制得和前代一样，也是9.55mm，整机重量221g，担心双潜望变厚的用户可以放心。

总体上，OPPO Find X7外观设计一如既往的大气，全新的拼接色既有高远的写意，又颇具奢华的精致，是一众旗舰机中富有辨识度的设计。不仅仅是外观设计符合高端旗舰的品质，OPPO Find X7系列在影像、屏幕、性能等多个维度均带来突破升级，带来旗舰标杆级配置。目前OPPO Find X7系列已正式发布并开启预售，近期有换机需求的朋友可前往OPPO线上线下渠道详细了解。