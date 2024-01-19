年初购机指南：OPPO这几款新机你不容错过

【天极网手机频道】过了腊八就是年，相信大家已经迫不及待要回家过年了吧!那么说到过年，不知道各位最喜欢过年的哪一个环节呢？要我说，我还是最喜欢一家人蹲在手机前抢红包的时候，那么问题来了!在过年前夕，要想让我们抢红包抢的快，一台新的手机肯定是“最佳利器”，今天我就来给大家推荐三款目前OPPO正在热销的手机产品。

首先第一款，是OPPO今年才刚刚发布的OPPO Find X7系列。其中，我推荐大家一步到位直接购买OPPO Find X7 Ultra!这款产品背后的四颗镜头的 Xpan相比前代产品增加多摄的支持，我们可以使用14mm、23mm、65mm、135mm 不同焦段的变焦范围进行创作，配合上独一无二的宽幅视角，可以表现出独特视角下的世界，其实说的通俗易懂一些就是让照片或者视频更有电影感。这款产品的起售价格是5999元。

当然如果你预算不够的话选择OPPO Find X7标准版也是可以的。Find X7标准版拥有四个版本，12GB+256GB版售价3999元，16GB+256GB版售价4299元，16GB+512GB版售价4599元，16GB+1TB版售价4999元。此外，因为现在是OPPO Find X7系列的热销期，还有很多活动。所有的购买OPPO Find X7的用户还可以享受赠一年屏碎保+一年只换不修的政策。最后在OPPO的官方商城旗舰店APP进行支付还可以享24期免息。老用户赠腾讯视频VIP 季卡、免费个性化镌刻、直播间专享购机享惊喜好礼

第二款手机是OPPO Reno11 Pro，这款手机的性价比较好，比较适合年轻用户使用。OPPO Reno11 Pro正面搭载的是一块6.74英寸与旗舰机OPPO Find 系列同款的动态光影屏，屏幕观感极佳。

此外，这次OPPO Reno11 Pro首次搭载了单反级全焦段三摄，详细来看一下后置相机模组配置，一颗 F/2 大光圈3200 万像素单反级人像镜头+一颗F/1.8的大光圈5000万像素单反级广角主摄+一颗 112°单反级超广角镜头。尤其是等效焦距 47mm的2倍单反级人像镜头的加入，能让人像更出彩现!

OPPO Reno11还是配置了“单反级全焦段三摄”的拍照手机。用户可以使用0.6 倍、1 倍、2 倍和 5 倍共四种焦段，在多种场景下都能拍出优异的人像照片!此外，OPPO Reno11 Pro有着光学虚化特征，简单来讲就是用户不用入手昂贵的专业大光圈相机镜头，也可以拍出自然的虚化效果。在购买这款产品，两个版本还有不同力度的优惠，最高直降300元。

最后是OPPO的折叠旗舰产品――OPPO Find N3。OPPO Find N3算是今年OPPO自己对于“折叠屏”这一词的完美诠释。他在我心中可以当做大平板来看电视，也可以是一台超级终端设备来控制其他智能设备，在全景模式下，甚至可以把它当做三个手机同时使用。可以说，OPPO Find N3就是我心目中最好的折叠屏产品。

售价方面：OPPO Find N3 标准版(12GB+512GB)千山绿、潜航黑、日志金三款全新配色都是售价9999元!同时还有一个OPPO首个典藏版手机，OPPO Find N3 典藏版(16GB+1TB，尊享VIP模式)，售价12999元。