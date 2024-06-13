首批机型覆盖Find X7/一加12，OPPO计划开启实况照片功能普及

【天极网手机频道】OPPO Reno12系列此前首发安卓实况照片让许多用户一见倾心，不少O粉询问其它机型预计什么时候会适配。现在，实况照片普及计划有了确切消息和最新进展。ColorOS 用户体验与解决方案总监@OPPO 马新最近在微博中表示：Find X7/一加12等手机将于ColorOS15中公测实况照片功能，实况照片功能进一步普及。

具体而言，首批覆盖机型包括：Find X7 系列、Find N3 系列、 Find X6系列、Reno11系列、Reno 10系列、一加12、一加11、一加 Ace 3、一加 Ace 3V、一加 Ace 2 Pro、一加 Ace 2、一加 Ace 2V等(机型罗列排序非升级顺序)。对于广大OPPO粉丝来说，这无疑是一大福音。特别是安卓阵营首个支持拍摄和发布的实况照片功能，将在更多机型上得到应用，将让更多人享受到这一创新玩法的魅力。

天极网还从官方了解到，此次ColorOS 15在保持系统流畅性和稳定性的基础上，进行了大量的优化和创新。实况照片功能及分享也将进一步升级优化，该功能能够捕捉拍照瞬间的动态影像和声音，为用户带来更加生动、真实的拍摄体验。

在刚发布不久的OPPO Reno12系列上，我们已了解了实况照片的玩法。用户只需在相机界面顶部轻轻一点，即可开启实况照片功能。拍摄完成后，用户可以在相册中查看这些照片，感受那一刻的生动与真实。此外，Reno12还支持实况照片的分享功能，用户可以将这些充满生命力的照片分享到社交平台，与亲朋好友共同分享美好瞬间。

除了实况照片功能外，OPPO Reno12在AI及影像方面也有着出色的表现。其搭载的AI消除功能可以一键智能清理照片中的多余元素，为用户带来更加干净的画面。而AI闭眼修复功能则能够拯救那些因眨眼、晃动等原因导致的照片，让每一张照片都变得更加完美。此外，Reno12还支持AI抠图功能，用户可以轻松将照片中的主体抠出，并替换成各种有趣的背景，打造出独一无二的创意照片。

对于想要体验ColorOS 15及OPPO Reno12实况照片爆款玩法的用户来说，618购物狂欢节无疑是一个绝佳的时机。OPPO在活动期间推出了多项优惠活动，让用户能够以更加优惠的价格购买到心仪的产品。无论是追求极致体验的发烧友，还是注重性价比的实用派，都能在OPPO的618活动中找到适合自己的产品。