如空气切割般的虚化，OPPO Find X7 Ultra再次定义品质人像摄影

【天极网手机频道】1月8日OPPO发布的封神旗舰 Find X7 系列搭载了全球首创的双潜望影像技术，双潜望长焦包括一颗65mm人像焦段的中焦摄像头，以及一颗手机中前所未有的135mm特写焦段的长焦摄像头，组成手机最强的长焦战力。

3X 超光感潜望长焦采用 1/1.56 英寸大底旗舰传感器，四合一后 2μm 的超大单像素尺寸，搭配 f/2.6 大光圈的潜望式光学模组，即使光线再暗也不用担心，而且Find X7 Ultra 也不会在 3X 拍摄时退回使用 1X 摄像头进行数码变焦裁切拍摄。

中焦独特空间感的进一步加持，使其呈现出柔美细腻的焦外虚化效果，而焦内依然保持高锐度的图像输出。即没有广角镜头的视觉震撼，也没有特写长焦镜头带来的超细节，展现自然的视觉效果，非常适合于日常创作。

这颗6X人像特写潜望长焦可以实现经典的135mm人像特写焦段，通过6X 的人像特写潜望长焦的光学特性以及新一代超光影图像引擎的先进计算，更浅的景深以及更真实的虚化光斑，让主体从周围环境中脱颖而出，拍摄人像时更是营造出一种凝视感，但是细节上也同样饱满，眉毛、眼睫毛、皮肤纹路没有因为美颜而被磨掉，人物发丝并没有因为虚化而被抹掉，反而在被光线的照耀下勾勒出根根分明，细腻的影调变化让渐进式虚化更具纵深的空间感。

如今的移动影像优秀作品，正在逐渐对准生活、聚焦时代。OPPO Find X7 Ultra基于 OPPO领先行业的影像算法和影像审美实现了双潜望四主摄，不仅为广大用户带来更出色的影像体验，更重要的是这些照片每一帧影像所流露出的情感，都让大家切身体会到了OPPO Find X7 Ultra强大影像背后所蕴含的情感温度与价值。