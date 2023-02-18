魅族20系列官宣搭载Flyme10，主打无界生态系统，小窗功能令人期待！

【天极网手机频道】情人节当天，魅族科技开启魅族20系列发布前的预热，引来不小的关注。今日，魅族正式官宣魅族20系列将会搭载Flyme10系统，并配文“以深厚沉淀，构建无界未来”，让人对Flyme10与FlymeAuto的联动浮想联翩。

作为魅族手机中最具代表性的系统，Flyme自诞生以来就深受粉丝和网友的喜爱。凭借当年骷诺纳杓评砟睿Flyme塑造了一个极为克制却不失特色的国产OS系统。无论是曾经为消灭安卓三大金刚按键而诞生的Smart Bar，还是后来吸取前者经验的集大成者交互设计mBack，都在诉说着Flyme的不甘平庸。

在Flyme1-Flyme9的演变中，Flyme绝对是稳固魅族粉丝基本盘不可或缺的存在，如果问及粉丝喜欢魅族手机的哪一点，Flyme系统的占比一定遥遥领先。不同于其他国产OS的千篇一律，Flyme总是能在枯燥的手机市场里留下让人印象深刻的独特功能。

而这其中，Flyme的小窗设计绝对是进入全面屏时代后最亮眼的设计，甚至可以说在一众OS中独树一帜。Flyme小窗核心交互理念始终贯穿“克制”二字，在设计师眼中，手机上小小的屏幕想要实现多窗口任务有些过于牵强，小窗所要承担的并非是多任务并行，而是在需要时减少应用跳转的繁琐操作。

例如在下划栏中，用户可以长按系统设置选项进入具体操作，其他系统的惯用做法是直接跳转至系统设置界面，而魅族则是以小窗模式打开，完成设计后点击空白处关闭小窗，即用即走毫不拖泥带水。并且Flyme将小窗的开关置于屏幕左右两个边角，从边角处向中心滑动即可打开小窗菜单，一定程度上避免了误操作的可能。

此外，当用户在社交软件中分享电商购物链接时，Flyme能够自动识别软件平台，并在左下角生成小窗入口，用户无需复制链接后退到后台再打开相应的App，直接通过小窗打开商品详情页，浏览之后关闭小窗。而在长时间挂起的应用场景中，Flyme小窗同样可以划至右上角挂起，丰富用户的使用场景。

这样切实解决用户需求的设计，并非只是宣传的噱头，而是深入用户日常的操作中，并给出具体的交互解决方案。因此Flyme深受粉丝喜爱也就在情理之中，而Flyme 10却不同于以往的9个版本，它更多地承担起了联结手机与车机的责任，这也成为这次魅族20系列发布会的一大看点。

之前魅族已经发布FlymeAuto车机系统，不过并没有透露更多亮点，但令人熟悉的是，这次魅族依然选择从“三大金刚按键”入手，重塑车机系统中的Smart Bar，同时在大屏之上的小窗体验一样令人期待。但最受关注的还是Flyme将如何与FlymeAuto实现交互设计，构建出完善的生态系统，以实现智能终端设备与车机系统的无界体验。