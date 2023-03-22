ColorOS 超算平台，突破Find X6系列性能上限

【天极网手机频道】在昨日的OPPO新品发布会上，OPPO Find X6系列正式发布。其凭借着突出的影像实力、出色的性能表现、简约的外观设计等优势，再次为旗舰机市场注入全新的活力。相比起暗光长焦的特点，OPPO Find X6系列在性能方面的配置与表现，同具备不可小觑的实力。我们以OPPO Find X6 Pro为例，看看其在性能方面的实际表现。

据了解，OPPO Find X6 Pro主要搭载“第二代骁龙 8 移动平台+满血版 LPDDR5X 内存+UFS4.0”组成的全新“性能铁三角”，在安兔兔跑分测试中，跑出了130万分的高分成绩，其整体性能确实属于旗舰级表现。

而在实际的《王者荣耀》游戏测试中，OPPO Find X6 Pro在“极高帧率+超高分辨率+极致画面”的高负载场景下，跑出了一条稳定的帧率曲线。最终测试平均帧率为120.16 FPS，游戏全程帧率也基本稳定在120 FPS左右，并没有出现过大的波动。由此来看，厂商对于OPPO Find X6 Pro的调校还是下足了功夫，方才塑造出如此稳定的游戏体验。

同时，OPPO Find X6 Pro内置了自主研发的 ColorOS 超算平台，能够持久稳定地释放手机应有的性能。众所周知，手机长时间处于高负载环境下，容易出现发热降频的问题，而ColorOS 超算平台新增微架构超算引擎和焕新存储两项技术，能够从底层进行优化，不仅能够精准释放性能，还能够降低功耗，提升整机续航。

总体而言，OPPO Find X6 Pro在性能方面的表现，完全属于旗舰级的标准，能够满足大部分用户日常对于性能的需求。更为重要的是，其还通过ColorOS 超算平台，再次优化性能与功耗，让手机长时间保持流畅稳定的运行状态，可以称得上是突破了性能上限。