防水神机 OPPO K13s / K13x 已正式开售，最低售价仅 799 元

【天极网手机频道】OPPO 商城正式上架的全新 K 系列机型――OPPO K13s 与 OPPO K13x，两款新机已正式开售。其中，主打性价比的 OPPO K13x 起售价仅 799 元，提供 6GB+128GB(799 元)、8GB+128GB(899 元)、8GB+256GB(999 元) 三个版本;而定位更高性能体验的 OPPO K13s 则起售价 1499 元，高配版为 12GB+256GB 售价 1799 元，覆盖不同预算段位的消费人群。

这两款手机在防水方面亮点显著，在防护方面，K13s 与 K13x 均支持 IP68、IP69 与 IP66 级防尘防水，在同价位中极为少见，即便在户外或意外进水场景下，也能提供旗舰机的保护。

在更多的配置方面，OPPO K13s 搭载 高通第三代骁龙 7 移动平台，辅以 6.80 英寸 AMOLED FHD+ 直屏，支持 120Hz 智能刷新率 与 2160Hz 高频 PWM 调光，在亮暗场景下都能带来舒适护眼体验。

在续航方面，OPPO K13s内置 7000mAh 六年耐用大电池，配合 80W 超级闪充，带来极强的续航和回血能力。同时，在外观配色方面，OPPO K13s 提供聚能蓝与超能白两款配色，整体在性能、续航和显示上均达到中端旗舰水准。

OPPO K13x 则以亲民价格切入市场，搭载 天玑 6300 处理器，采用 6.67 英寸 LCD 高刷直屏，支持 120Hz 刷新率与全局 DC 调光，日常观影和游戏体验流畅护眼。在续航方面，OPPO K13x内置了5800mAh 四年耐用大电池，支持 45W 有线快充，并配备 VC 均热板保障稳定。配色方面，K13x 提供曜黑和钻白两种选择，整体更适合注重实用和预算的消费者。

在影像上，两款新机均搭载 5000 万像素主摄 + 200 万黑白镜头 的组合，均支持目前热门的“实况照片”功能，在相机录制规格上，最高支持支持 4K 视频拍摄，前置则为 3200 万像素镜头，同样支持 4K 视频与 AI 美颜。

在其它功能方面，OPPO K13s、OPPO K13x两款机型在网络功能上，覆盖 5G 全频段、Wi-Fi 6、多功能 NFC 、支持TF/mirco SD卡槽拓展与全格式蓝牙，解锁方式为屏下指纹和面部识别，系统延续 ColorOS 的流畅与便利体验。

同时，系统还新增了高性能的户外模式，为经常外出并需要高精度定位的职业人群提供了实用支持;此外，系统内置的“无耳机自动外放”功能，则非常适合老人群体，尤其是听力不佳的用户，提升了日常使用的便利性。

最后结合两款手机一起看，OPPO这两款新机型均是适合国民入门的智能手机，两款手机均支持 IP68、IP69 与 IP66 级防尘防水在同价位不常见，尤其是OPPO K13x 以 799 元的入门价位带来旗舰级防水与大电池，性价比极高，非常适合给家中的长辈与预算有限的用户;而 K13s 在 1499 元起的价位段提供更强性能、更大电池与 AMOLED 高素质屏幕，适合追求游戏与长期流畅体验的用户。两款机型均可享受政府补贴，但补贴力度因地区有所不同，用户可以根据自身需求与预算选择最合适的一款。