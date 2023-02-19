2022华为手机杯围甲联赛圆满闭幕 华为连续五年助力围棋文化推广

【天极网手机频道】2月18日，“2022华为手机杯中国围棋甲级联赛”在四川成都圆满落幕。中国围棋协会主席林建超、中国围棋协会副主席聂卫平，以及四川省体育局副局长朱明、成都市体育局副局长陈志，华为四川终端业务部部长李炜等嘉宾出席了本届闭幕式并颁奖。

围甲联赛圆满落幕，见证冠军时刻

2022华为手机杯中国围棋甲级联赛，经过7个月的精彩角逐，16支队伍，将近64名选手的比拼都展现出了超高技术水平，终于在今天决出胜负。最终，苏泊尔杭州队夺得团体冠军，江苏神兽腓腓队、深圳龙华队分别荣获团体亚军、季军。在个人奖项中，李维清斩获最佳主将，李轩豪获得最多胜局棋手，叶长欣获得最佳新人，因在联赛中的表现出色，李钦诚拿下最具价值棋手奖。

在闭幕式现场，中国围棋协会主席林建超、华为四川终端业务部部长李炜分别致辞，随后，出席嘉宾为本赛季各奖项获得者颁奖，并留下珍贵合影，2022围甲联赛圆满闭幕。

坚守初心，华为持续助力围棋文化推广

从2018年华为手机赞助中国围棋甲级联赛开始，双方不断探索围棋文化推广新方式，持续丰富活动形式，并取得了突出成绩。2018年华为与围甲联赛合作开展了多场“线下围棋活动”，吸引众多围棋爱好者关注。2019年，双方合作引入人工智能“AI对弈”，将智慧科技融入围棋，让消费者趣味体验再升级。2020年，中国围棋协会指导开发的华为学堂围棋课程上线，同时两家共同整合资源发起“华为围棋挑战赛”，活动吸引了近1.7万围棋爱好者直接参与，影响了超过86万围棋人群。2021年，双方在弈客围棋平台及线下12个城市的华为旗舰店和体验店举办“华为围棋挑战赛”活动，吸引了近20万人参与，比赛对局超过1500万次，规模相比2020年提升10倍以上。

在2022年，双方再次延续赛事IP，举办“下一手好棋” 为主题的线上线下华为围棋挑战赛活动。活动近100万人参与，超过2800万次对局。活动规模再破新高。比如，以“下一手好棋”为主题，在天津、南京、杭州、成都等十座城市组织了多次围棋活动，并邀请了中国围棋协会副主席常昊、中国围棋队总教练俞斌、围棋世界冠军古力、时越等围棋大咖到店，与消费者面对面交流围棋知识，收获好评无数。目前“华为围棋挑战赛”不仅受到了广大棋迷尤其是青少年群体的喜爱，还获得了各地棋协大力支持，共同推动中国围棋文化进一步发展。

相互成就，科技创新与围棋文化相辅相成

在围棋文化推广的道路上，华为坚持用科技、智慧赋能围棋文化，让围棋文化变得更有趣更好玩。2018年，华为推出了搭载麒麟人工智能芯片的AI智慧下棋系统。2020年，华为将旗舰手机P40所搭载的芯片应用到AI机器人深度开发上，进一步提升AI围棋机械臂的对弈能力。2021年，随着华为鸿蒙生态的成熟，消费者可以使用华为鸿蒙设备与冠军对弈，吸引了大批围棋爱好者的关注。2022年，在鸿蒙加持下的智慧全场景设备再次升级，选手在比赛现场可以直接用华为MatePad打谱，通过一碰传功能流转到智慧屏上方便大家观赛，为广大消费者提供更好的围棋体验。

五年来，华为手机始终以行践言，持续推广中国围棋文化。华为通过科技创新，将AI技术、产品实力赋能到围棋文化推广上，打造了丰富多样的围棋活动，来吸引更多圈层的消费者关注、喜欢围棋文化。华为经过五年努力耕耘，围棋文化体验与活动规模实现了从量变到质变的突破。也正是理念相合，初心一致，华为和围甲才做到了相互成就，并取得合作共赢。

华为四川终端业务部部长李炜在致辞中表示：“2022年是中国围甲走过的第24年，也是华为与围甲携手的第五年。中国围甲是最具全球影响力的专业围棋赛事，见证了众多棋手一路走来无数经典的对弈，影响了来自世界各地的围棋爱好者，大力传承和发扬了中国围棋文化，华为非常荣幸能够通过与围甲的合作，为中国围棋的推广出一份力。相信未来我们能取得更好的合作成绩。”