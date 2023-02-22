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iPhone 15 Pro运存有望提升至8GB，助力多任务处理？

2023-02-22 11:29:35 作者：云隐

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  【天极网手机频道】手机的运行内存，在如今功能丰富化的应用软件的推动下，要求也是越来越高。在安卓领域，目前手机的主流运行内存主要为12GB，甚至16GB也已经开始慢慢普及了。而作为另一大阵营的苹果，自iPhone 12系列以来，标准版运存均是4GB，Pro版本才是6GB，已有三代未发生改变。

iPhone 15 Pro运存有望提升至8GB，助力多任务处理？

  根据相关市场调研机构发布的报告，苹果将会提高 iPhone 15系列机型的内存容量和规格。不少人纷纷猜测，iPhone 15系列的运存可能会扩展至8GB。而从现有的信息来看，iPhone 15标准版本依然会采用6GB运行内存，但这两款型号也将会升级到更快的LPDDR5运行内存。

  基于手机软件功能的丰富化以及多任务处理的需求，用户对于手机运行内存的要求自然也会发生变化。提升iPhone 15系列的运行内存，有助于用户开启更多的后台应用程序。但是，笔者以为，由于iPhone所采取系统策略的不同，它对于系统后台运行应用软件的调度，处理得并没有安卓阵营的好，“杀后台”的缺点早已深入人心，提升运存带来的体验感知可能并不会那么强。

iPhone 15 Pro运存有望提升至8GB，助力多任务处理？

  此外，根据苹果获批的最新技术专利信息显示，苹果正在考虑为Apple Watch设计可变色的表带。这款表带可以根据佩戴者所穿着的服装颜色自动产生相应变化，而且也可以用于提醒用户注意接收通知。如此一来，用户不用再购买更多的表带以及频繁地更换表带。不过，这款产品的实际落地还需要很长一段时间来考量。

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