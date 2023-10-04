　　苹果也要“遥遥领先” 怎么各大厂商都往产品上堆“钛金属”？

【天极网手机频道】近些年iPhone的改变可谓是越来越小了，谁又能知道今年iPhone 15 Pro系列让小编最心动的一点居然是“钛金属边框”？可能这里就有同学有疑问了，iPhone 15 Pro的潜望长焦、Type-C接口不也是重点更新吗？这话在理，但对于小编这个iPhone 14 Pro max用户来说，手机的重量能少1g都是一种享受。今天就来和大家聊聊，苹果以及各大手机厂商为何都盯上了“钛金属”这个材料。

大家在以前的iPhone产品中，听到最多的词语可能是铝合金，并且苹果还经常强调自己家产品使用的是百分百铝合金。铝合金确实是一个好东西，MacBook产品以及Apple Watch产品也一直采用这个材料。但iPhone 15 Pro系列是不是就放弃了铝合金，转投入钛金属(该金属被很多国家运用在航天事业中)的怀抱了呢？

首先大家要了解一个基本知识，iPhone 15 Pro系列只是采用了钛合金中框，但这个就手机中框这个整体物件来说还是有铝合金在里面的。根据苹果官方资料显示，iPhone 15 Pro系列的钛金属边框通过固态扩散技术与铝金属内框焊接在一起，最终造就了两种金属的高强度接合。

当然相比于iPhone 13Pro 系列以及iPhone 14 Pro系列的不锈钢中框来说，钛合金中框依旧是有很多优势。钛合金虽然叫做“钛合金”，但其实是一种混合了钒、铬、镍、铝等金属打造的合金，相比于以上其他金属有着强度更高、重量轻等等优势，并且钛金属的导热性能也很好。这就呼应了开头小编的观点，因为iPhone 15 Pro max采用了钛金属中框，相比于不锈钢中框的iPhone 14 Pro max重量轻了20g左右。

但大家可能也发现了iPhone 15 Pro max的价格相比iPhone 14 Pro max也有所提高，并且还取消了基础入门版本的128GB。这或许也是钛金属成本过高导致的，如果不进行一定的价格调整，卖的越多或许苹果就亏的越多。

其实不仅仅是苹果，就连华为和三星在今年也看上了这种强大的“金属材料”。详细来看，一直有传闻称三星S24系列手机将会搭载钛金属中框。可惜的是，可能钛金属材料只会出现在三星S24的超大杯机型上。

华为这边就有点遥遥领先与三星了，前段时间由刘德华代言的全新高端品牌――非凡大师发布。当时小编也在发布会的现场，除了看到两台手机外，一款价值两万块的“大金表”也引起了小编的注意。虽然余承东先生没有在发布会上详细介绍这款产品，但从华为官网发现“HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师”这款产品采用了钛金属表带。其实不仅仅是华为，苹果的Apple Watch Ultra 2也加入了钛金属材料。

这么多厂商都如此钟情的钛金属就没有啥缺点了吗？当然这是不可能的，钛合金这个材料本身是有一些缺陷的，比如容易氧化掉，用户上时间使用后会有非常明显的色彩。为此苹果曾今在2019年申请过一些专利(钛金属纹理处理、钛金属蚀刻技术)，但有没有彻底解决这个毛病，还得用户来说话。

小编认为，苹果在探究产品这方面还是比较激进的，这次的钛金属就是一个很好例子，要遥遥领先华为、三星这些国际大厂。如果你也和小编一样对手机的重量比较敏感或者甚至被手机“掉头杀”过，那么可以考虑一些更换这台或许是史上最轻薄的iPhone 15 Pro系列手机。