OPPO Find X9 系列影像技术提前解锁，以画质革命打造「拍人好」 新标杆

【天极网手机频道】2025 年 9 月 28 日，OPPO Find X9 系列影像技术提前解锁，OPPO影像总经理贾玉虎、影像算法总监罗俊在对谈中披露，Find X9 系列以「画质革命」为核心，持续践行 “拍人好” 的 OPPO 长期影像理念，在画质清晰、光影生动、色彩还原三大维度，实现移动影像实力全面突破：带来哈苏 2 亿超清长焦镜头、全焦段 8K 超清照片、4K 超清实况照片、瞬时三曝光、丹霞色彩还原镜头等多项领先影像技术升级;更重构视频拍摄体验，让移动视频创作真正回归“连续、稳定、可靠”的体验本质。OPPO 还将与哈苏的合作，首次延伸至移动影像套装领域，重磅推出哈苏专业影像套装，为用户带来更多创作可能。

“Find X9 系列不是简单追求高像素，而是要发起一场真正的画质革命 ―― 让 2 亿像素不仅是数字，更成为光影、色彩、细节的综合呈现。” OPPO 影像总经理贾玉虎强调。

OPPO 影像坚守 “拍人好” ，以 AI 技术实现自然相机感

从早期笑脸手机到当下的技术创新，OPPO 在影像领域始终秉持 “拍人好” 的核心主张，持续围绕 “拍得到、拍得好看、轻松拍得好看” 三大维度解决用户痛点。技术层面，OPPO强调基础画质清晰、光影生动自然、色彩精准还原这三大 “拍人好” 客观标准，并开发统一观测工具确保各产品线效果一致性，最终指向 “相机感” 的影像质感 ―― 即通过多维度技术组合，让照片贴近相机的画质与自然质感。

面对 AI 与计算摄影的发展，OPPO 强调不将其与传统摄影对立，而是以 AI 为工具无限接近 “拍人好” 的效果追求。目前 OPPO 全站影像处理链路中 70%-80% 已应用 AI 算法，让 AI 技术真正为 “拍人好” 的核心体验赋能，而非留下明显算法痕迹。

哈苏认证 2 亿像素超清长焦镜头，“真 2 亿”超清画质革命

OPPO Find X9 系列带来的哈苏 2 亿超清长焦镜头，并非单纯追求2亿像素的数字噱头，而是以“画质革命”为核心，致力于在解析力、光影和色彩三个维度实现协同提升，带来真正的高画质体验。该镜头为70mm 焦段，搭载了行业最大的 F2.1 光圈，配合超晶态蓝玻璃以屏蔽杂光和红外干扰。

为了将哈苏 2 亿超清长焦镜头的光学棱镜与传感器精准匹配对齐，OPPO 还首次还引入了精度达 0.1 微米的主动光学校准技术(AOA)，每颗镜头都用高精度机械臂单独校准，使 MTF 解析力提升15%，从光学层面为高画质奠定基础。

并且相对传统方案要么单帧处理牺牲色彩光影，要么通过像素插值牺牲解析力的表现，OPPO 的 2 亿像素方案通过 AI 多帧融合、矢量对齐和材质增强等算法，结合定制的并行异构框架充分发挥 NPU 效能，实现了 2 亿像素下多帧数据的高效处理，既保留了全部像素信息，又避免了细节涂抹，达成了硬件、软件、算法和芯片的一体化协同，实现“真 2 亿”超清画质革命。而这一颗镜头也是由哈苏认证，被视为年轻人的“第一颗哈苏镜头”。

首发全焦段哈苏 8K 超清照片，专业超清成像触手可及

在视频领域，4K、8K 作为直观的分辨率标准已被用户广泛理解，而传统照片领域单纯以像素数(如1200万、5000万)描述画质时，因缺乏统一的清晰度参照体系，难以让用户直观感知差异 ―― 像素数并不能完全等同于实际清晰度。

基于此，OPPO将Find X9系列直出的5000万像素照片(分辨率8192 × 6144)，参考视频领域成熟的8K分辨率，命名为全焦段哈苏 8K 超清照片。在普通模式下满足默认光变与光线条件时，无需复杂操作即可直出真 5000 万像素的 8K 照片，清晰度较传统1200 万像素照片提升近400%，重新定义移动影像的超清体验。

4K 超清实况照片，定义动态影像新标杆

“苹果发明实况，OPPO 进化实况”，OPPO Find X9 系列首发升级 4K 超清实况照片直出，以全链路技术革新重新定义实况照片体验，实现从 “记录瞬间” 到 “重现鲜活” 的质的飞跃。相较传统实况照片，4K 超清实况照片以清晰度 400% 的提升，帮助用户轻松拍出高清大片。并且不止封面是 4K 清晰度，播放时的视频也是 4K 清晰，真正实现 “帧帧 4K 清晰、放大细节可见” 的视觉突破。

OPPO 更联合小红书成立影像创新联合实验室，打通 “拍摄 - 分享” 全链路，实现 4K 超清实况照片在小红书平台实现原生超清播放，解决了 “拍得清却传不清” 的体验断层。

首发瞬时三曝光，重新定义移动抓拍体验

作为从 Find X8 系列开始，OPPO就一直将其作为核心功能进行迭代演进的抓拍，这次引入了瞬时三曝光技术，标志着 OPPO 在移动影像抓拍领域实现了从 “无影” 到 “全能” 的关键突破，无论是逆光下的人物神态，还是高速运动的瞬间，都能清晰定格。

为实现瞬时三曝光，OPPO与索尼深度合作打造出行业唯一的满血版 LYT-828 传感器，专属适配 “瞬时三曝光” 。这项行业首个可连续运作的技术，将传统瞬时双帧中的长帧升级为 DCG 帧，拆解为 “高光细节帧”“暗部细节帧”，并配合 “极限抓拍帧” 瞬时采集，实现了长短帧融合的极致动态范围，实现从预览、实况显示到最终成像的全链路 HDR 体验实现质的飞跃。

升级第四代色彩还原技术，首发丹霞色彩还原镜头

OPPO Find X9系列更升级第四代色彩还原技术，其核心是全新升级的丹霞色彩还原镜头。通过多模态传感器融合方案，将传统图像传感器、丹霞色彩还原镜头与全局多光谱传感器协同工作，显著提升色彩还原的准确性。即使面对咖啡厅探店等低色温场景，或极端纯色场景，也能精准还原场景与人像的真实色彩。

视频能力重磅升级，打造连续、稳定、可靠体验

传统视频拍摄常沿用照片式创作逻辑，在单一场景中刻意拉高解析力与亮度，一旦镜头移动，画面风格便骤然切换，伴随对焦抖动、白平衡漂移等问题，导致后期剪辑时因画面稳定性不足、光色表现割裂，出现 “缝合怪” 式的尴尬体验。全新 Find X9 系列重构了从拍摄到分享的全链路体验痛点，让移动视频创作真正回归“连续、稳定、可靠”的体验本质。

基于人眼对视频连续性的视觉需求，Find X9 系列解决跨场景切换时的画面割裂问题，带来持续的画面稳定;借助“匀帧技术”实现光色稳定，在高动态场景或明暗转换时，通过系统级曝光策略，平衡人物与环境光色，即使人物走动，画面曝光、颜色等也能持久稳定。Find X9系列还将游戏领域的功耗管理策略，迁移至视频场景，实现一到两小时持续拍摄不发热、不掉帧的稳定体验，即使演唱会等长时间录制场景，也能全程稳定录制。

OPPO与哈苏深化技术共创，带来“年轻人的第二颗哈苏镜头”

自 2020 年开启合作以来，OPPO 与哈苏始终以技术共创为核心，在五年深度协作中实现多项突破性成果。并且不只是哈苏赋能OPPO，双方的合作也更进一步。此前双方共创的大师模式，已将哈苏数码相机的经典影调与 OPPO 的 HDR 技术深度融合，而复刻胶片时代哈苏 XPAN 交互仪式感的功能设计，更成为移动影像与传统摄影技术交融的标志性成果。

2025 年夏天，OPPO与哈苏续约后，合作首次延伸至移动影像套装领域。此次带来「哈苏专业影像套装」的首次开箱亮相 ―― 其中核心的专业增距镜，让用户获得 “年轻人的第二颗哈苏镜头”。增距镜具备 3.28 倍光学增距能力，设计上深度植入哈苏橙标、蓝绿色光学镀膜等众多哈苏专业基因。通过配套的金属卡口组件，这套增距镜可与手机镜头快速精准对接，甚至可以放置在三脚架上，既能满足演唱会远摄、舞台特写等场景的稳定拍摄需求，也能通过模块化设计拓展生态纪实等多元创作场景。

以审美牵引技术，以技术驱动革新，OPPO 正引领移动影像“画质革命”，让每一帧精彩影像都能被真实、鲜活地记录，持续践行“拍人好”初心。10 月 16 日，全新 OPPO Find X9 系列全球正式发布，届时将揭晓更多产品细节，敬请持续关注，一起见证移动影像进入超清时代。