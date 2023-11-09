最划算的512GB手机！深度体验OPPO A2：美观与实用兼具

【天极网手机频道】进入5G时代后，短视频、4K剧集和一堆五花八门的社交软件，体型就跟吹气球似的，对手机储存空间的要求也是越来越狠。

手机厂商给手机起步标配的储存空间从16GB、32GB、64GB一路飙升到128GB、256GB，但是想要更大的储存空间要么得买旗舰机，要么得多掏腰包。不过刚发布的OPPO A2宣称“可能是最划算的512GB手机”，12GB+512GB版本售价1799元，这台机子用起来怎么样，到底值不值得买，咱们来看看下面的详细测评。

颜值这一块，依旧是OPPO的拿手好戏

OPPO对手机设计颜值的把控一直很有见解，在OPPO A2上也不例外。配色提供了冰晶紫、清波翠、静海黑三种，冰晶紫最为特别，在背面做出了类似冬季湖面结冰的质感，倾斜角度下背面会有“波光粼粼”的既视感，个人最推荐的也是这个颜色。另外静海黑也是百搭色，视觉效果沉稳大方。

整机的握持手感方面，OPPO A2给人的第一感受是挺轻薄的，内置5000毫安时大电池的前提下，重量做到了193克。直角边框也跟上了潮流，摄像头的排布有当年Reno系列的影子。一个细节是OPPO A2采用了“金刚石抗摔结构”，能更好地抵抗日常跌落，简单来说就是手机“抗造”。

正面OPPO A2采用了一块6.72英寸的高刷高亮屏，尺寸够大;分辨率为FHD+，显示效果清晰细腻;刷新率为90Hz，如果有120Hz的话就更好了。屏幕形态为居中挖孔，三边宽度控制不错，下巴稍宽，考虑到价位可以理解。屏幕的缓存层和中框的连接做得很好，不特意去看几乎感受不出来。

虽然是台千元机，但是OPPO A2的屏幕在一些细节上还是挺用心的，亮度达到680nit，户外阳光下看清屏幕内容没啥压力。屏幕支持全天候 AI 智能护眼功能，配合4096级调光，夜晚使用时舒服自然、不刺眼。

流畅度，这回还真挺顺滑的

原本我对于千元机的流畅度不抱有过高的期待，但是在体验OPPO A2后还是让我“耳目一新”――在ColorOS 13.1的加持下，日常APP的开启响应很迅速，后台呼出、多应用切换、桌面滑动的动作也很丝滑跟手，动画效果也并未打多少折扣，看来ColorOS 13.1的优化确实有两把刷子。

这次OPPO A2支持RAM+运存拓展技术，可一键开启至高12GB运存扩展，相当于12GB的RAM能拓展至等效24GB，如今各种软件都是运存“狂吃户”，更大的运存显然能提供更多的应用后台留存。实测也证明了这一点，开启RAM+运存拓展后，后台同时开王者、吃鸡两个游戏，再切出去回微信，游戏的后台也不会掉。

ColorOS 13.1也为OPPO A2带来了许多贴心的功能设计，例如“家庭空间”功能，给长辈用机的话，可以及时查看长辈的健康信息;“智能护盾”功能，可以对黑灰产应用进行精细管控， 在不卸载应用的情况下，对灰产应用的恶意行为进行拦截管控，这对于“网上冲浪”的安全防护还是有些作用的。

另外OPPO A2的一大亮点要数最高可选512GB的存储空间，可能很多人对512GB有多大没啥概念，一首歌按照5MB来计算，512GB能存超过10万首歌;一部4K超清蓝光电影按10GB来计算，512GB能放下整整50多部。

当然我们日常用的手机不可能全部去存歌、下电影，就按照正常的使用模型，手机里面下载微信、淘宝等等APP，加上王者、吃鸡等等游戏，应用占用的空间基本就100GB了，512GB还能剩下400多GB，可以说绰绰有余，照片、视频都可以放心拍，再也不用担心空间不足了。

拍照，能够满足日常拍摄需要

说到拍照，作为日常记录生活的用途，还是有必要测试一下OPPO A2的拍摄水准。参数上，OPPO A2后置5000万像素的主摄，像素够高，符合同价位主流配置。

实拍样张中，OPPO A2在白天光线充足的场景下，成片走的是较高饱和度讨好眼球的风格，拍出来的天空够蓝，草木、花朵的颜色也够鲜艳，省去了额外修图的麻烦。

5000万像素主摄的解析力也不错，能够较好地还原建筑物的轮廓细节。遇到夜晚光线不足的场景，相机会适当拉高快门时间，保持手机稳定，还是能拍出观感很不错的夜景照片。

对于光源比较复杂的场景，OPPO A2对于炫光的抑制处理得不错，灯牌的高光部分没有明显的溢出。拍这类明暗对比强烈的照片，也能拍出不错的画面质感。

OPPO A2的相机还支持AI场景增强功能，可以针对用户生活中常见的23个场景进行针对性优化。实拍时遇到建筑、天空、美食、植物等等场景都能成功识别，并在色彩风格上做出相应的自动优化。

在拍摄时，OPPO A2的相机启动和对焦速度还是蛮快的，即点即拍，成片与预览框的差异也不大。这个价位的手机做好拍照体验确实是一个好思路，不求实现和旗舰机一致的画质，但是做到方便用户随手拍的体验，这点值得表扬。

续航，5000毫安时大电池应有的水准

续航相信是许多用户选购手机十分关心的点，OPPO A2凭借硬件上的5000毫安时大电池、低功耗，软件上ColorOS 13.1的省电优化，实现了不错的续航表现。

满电的情况下，实测模拟日常5小时重度使用，5G移动网络状态下，包括1小时听歌、1小时刷社交聊天APP、1小时刷短视频APP、1小时新闻资讯APP、1小时王者，OPPO A2的最终剩余电量为51%，整体的续航表现可以，日常使用一天一充完全无压力。

值得指出的是，OPPO A2上的5000毫安时电池达到了4年耐用的标准，官方表示循环四年后仍旧有 80% 以上的电池容量保持率，对于担心电池老化的朋友而言可以放心了。另外OPPO A2配备了33W超级闪充，可在75分钟充满，充电速度虽然没有65W那些机型快，但也算够用了。

总结：可能是最划算的512GB手机，绝非空口而谈

从实测来看，这款OPPO A2外观漂亮好看，系统界面流畅，还有大容量存储和一流的续航能力。要是你手头紧张，就只想买个千把块钱的手机，而且你想要它既能运行流畅，续航又好，扫码速度快，还能拍多照片存多存视频，售后和品质也有保障，或者送给有以上需求的老爸老妈，那我敢说，512GB的OPPO A2绝对是个不错的选择。