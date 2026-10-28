【天极网手机频道】10月28日，华为双十一焕新季・全场景新品发布会如期举办，华为董事、终端BG CEO何刚提炼了HUAWEI Mate 90系列的十大黑科技，逐项拆解这款年度旗舰的技术底座，同时发布了Mate 90系列双十一专享购机权益。

十大黑科技 彰显Mate精神

据华为董事、终端BG CEO何刚介绍“这次HUAWEI Mate 90系列全系搭载旗舰τ芯片，整机性能又上新巅峰”。搭载HarmonyOS 7与麒麟9050系列的HUAWEI Mate 90 Pro Max，整机性能提升31%，搭载麒麟9030系列的HUAWEI Mate 90与90 Pro，整机性能提升20%以上。全新HUAWEI Mate 90系列，不仅快，而且省。HarmonyOS 7超空间存储技术，成为了深受消费者喜爱的“魔法”功能――256 GB版本至多节省30 G空间，512 GB至多节省64 G，1 TB至多节省112 G。

灵珑屏首次覆盖Mate系列Pro机型。第二代灵珑屏，是Mate 90系列首发的又一项屏幕黑科技。将1% APL峰值亮度提升至12000 nits，20% APL亮度高达6000 nits。第二代灵珑屏的提升不止于更亮，也更"出彩"。HUAWEI Mate 90 Pro Max搭载全彩灵珑屏，率先实现全彩显示：BT.2020色域覆盖率达95%，自然界中真实存在的色域覆盖度达99%。同时，华为将BT.2020全链路贯通，拍照、录像、显示、编辑、无线投屏、截屏、壁纸等环节均支持，60多款主流应用内容可升级为全彩画质。

在华为一直引领的通信领域，本次Mate 90系列再次带来重磅黑科技。HUAWEI Mate 90 Pro Max业界首发四卡三待功能，支持两张实体SIM卡与两张eSIM，支持三张卡同时待机，便利又强大。此外，华为正在加速开发，将在新年前通过软件升级让全系机型都支持四卡三待。业界首发的「多设备互助通信共享」功能，可在单台设备信号受限时，把多台设备的通信能力整合，按需分配，从而提升网速。在全场景互联体验上，HUAWEI Mate 90全系支持的「远程华为分享」同样收到了大量消费者的点赞。

强劲算力与卓越硬件，为HUAWEI Mate 90系列影像实力提供双重保障。HUAWEI Mate 90系列首发的睿影红枫人像，能拍出更加真实、动人的照片：全系配备第三代红枫原色摄像头，色彩准确度提升达37%。全系标配F1.4-F4.0连续可变光圈，虚化效果自然随心――大光圈下背景虚化柔和、人像更突出，小光圈则能兼顾前后景，人物合照与背景细节都清晰。搭载18EV超高动态主摄，不仅照片明暗有度，即便在视频拍摄的逆光场景下，无论室内的人脸，还是窗外蓝天白云，也都清晰可见。上市后备受关注的新物种华为睿影Z10模块相机，采用了独立的光学采集系统，支持十倍连续光学变焦，内置一英寸超大底传感器和第三代红枫摄像头，再配合手机ISP强大的图像处理能力与NPU的智拍能力，带来兼具光学质感与智能便捷的影像体验。

璀璨设计，一见倾心。HUAWEI Mate 90 Pro Max典藏版搭载钇晶宝石：采用钇元素含量达45%的稀土配方，经过1800℃高温与180 MPa高压烧结，达到超高硬度，同时实现高于蓝宝石的1.8高折射率，匠心工艺，一眼璀璨。Mate 90 Pro及Pro Max以「琉光璀色」为设计理念，带来色彩、材质与光影的三重奏。设计师从璀璨的宝石中提取灵感，将宝石的通透晶莹、灿烂色彩与家族星环设计相结合，晶格纹理折射出层次丰富的光影变化，色彩深浅随之律动，握在手中熠熠生辉。

前后都昆仑，反正都可靠。HUAWEI Mate 90 Pro 及 Pro Max 上，华为带来了全新的全昆仑玄武架构。正面搭载的第三代昆仑玻璃，耐摔能力较上代提升50%，轻松应对日常滑落与硬物磕碰;背面镜头处则采用了全新的光学昆仑玻璃，在保证清晰成像的同时将耐摔能力较上代提升20%，让手机最脆弱的“眼睛”也拥有了强悍铠甲。配合内部支撑的超坚韧玄武机身与背部的超耐用锦纤材质，整机从内到外打造出无死角的防护体系，让耐用性与可靠性迈上全新台阶。

超强散热VC、大电池与低功耗微核三位一体，让HUAWEI Mate 90系列真正做到强劲亦冷静、持久在线。HUAWEI Mate 90 Pro可做到长达41小时的长视频播放，续航时长相比上一代提升20%。

钇晶宝石、逻辑折叠芯片、第三代红枫原色影像、华为睿影Z10、18EV超高动态主摄、第二代灵珑屏、全彩显示、光学昆仑玻璃、多设备互助通信共享、四卡三待，十大黑科技共同在HUAWEI Mate 90系列上首发，构成了全新Mate 90的技术底座，勾勒出华为新一代旗舰的完整轮廓，展现了Mate系列贯穿始终的探索精神。

华为Mate系列一直将探索精神融入产品DNA中，通过前沿科技和人文关怀的碰撞，不断突破移动终端体验的边界，不仅提升了产品的竞争力，更为整个行业树立了新的标杆，推动了手机行业的进步和发展。探索背后，是华为与产业链的共同成长：从Mate 60系列的回归，到Mate 90 系列的跃升，研发、供应链、用户长期同向投入，才换来今天的代际突破。

双十一专享权益

十大黑科技勾勒出HUAWEI Mate 90系列全面焕新的产品实力。在双十一这个节点，华为也为消费者准备了专享权益――HUAWEI Mate 90系列购机，用户可享受三大焕新权益：至高24期分期免息，每月最低只需250元;以旧换新，至高额外可享800元补贴;购机赠送一年期200 GB云空间，已购机的Mate 90用户同样可以领取。