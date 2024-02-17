Nothing旗下第三款手机谍照曝光，或将后置居中双摄设计

【天极网手机频道】早些时候，Nothing宣布将于3 月上旬推出旗下第三款智能手机Nothing Phone (2a)。而目前这款手机的谍照已经曝光，跑分成绩也疑似流出。 从曝光谍照可以看到，Nothing采用后置居中双摄设计，前置居中挖孔，微曲直边中框。

Nothing Phone(2a)手机安兔兔跑分也被网友曝光，综合得分为 738164 分，确认配备联发科天玑 7200 芯片。其中 CPU 测试得分为 236788 分，GPU 部分得分为 180516 分;内存部分的测试成绩为 137288 分，用户体验部分为 183572 分。

根据此前消息爆料，Nothing Phone(2a)预计将搭载联发科天玑 7200 芯片，采用了一块 6.7 英寸 120Hz 刷新率的 OLED 面板，提供 8+128GB 存储，前置 32MP IMX615，后置 50MP GN9+50MP JN1，预装了基于安卓 14 的 Nothing OS 2.5 系统。从整体硬件参数水平来看，Nothing Phone(2a)定位只能说是中低端，比较有新意是其ID设计，思路与国内安卓有明显区别，独具差异化。