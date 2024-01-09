OPPO Find X7影像性能全面突破 ，将于1月12日全面开售

【天极网手机频道】OPPO于近日带来全面超越 Pro 的封神旗舰 Find X7，得益于全新一代同心寰宇设计，全新超光影三主摄实现的哈苏全焦段大师影像，OPPO 自研潮汐架构所释放的超强性能，以及超明亮超护眼的新一代钻石屏，新机在社交媒体上颇受好评。目前，全新一代 OPPO Find X7 标准版 3999 元起售，1月8日 16:30开启预定，1月12日10:00全面开售。

OPPO Find X7将强大影像与东方美学完美结合，诠释新一代同心寰宇设计。参考专业相机镜头的全棱线设计，Find X7 有序和谐地呈现全新一代强大的全主摄影像系统，并通过独特的高定工艺将立体光影铭刻于寰宇之上。经典的哈苏印记配合影像铭文与光影纹理，将精致的细节烘托出非凡质感。OPPO独有的三段式按键也来到Find X7 ，在拨动之间演绎机能与美学的交融。

Find X7 搭载 OPPO 自研的潮汐架构，通过将性能研究深入到芯片底层，实现异构计算单元的超动态调度，让旗舰手机可以兼具极致的性能释放、极致的能效表现，以及极致的持久稳定，彻底重写了手机芯片的工作方式，重新定义了极限性能的含义。 潮汐架构是“双钥匙” 机制下的关键芯片能效技术，在Find X7 上由 OPPO 与联发科技的深度联合开发，并为Find 系列用户带来独享的体验优势。

值得一提的是，Find X7是全球首个端侧应用 70 亿参数大语言模型的手机，并且通过端云协同的先进部署，带来了同平台最强的 AI 能力，以及领先不止一代的 AI 体验。 得益于全新的大模型能力，Find X7 带来全新的 AIGC 消除功能、 AI 大模型语音摘要等。

影像上，Find X7 搭载 OPPO 与哈苏联合打造的新一代超光影影像系统，提供前所未有的哈苏全焦段大师影像体验。Find X7 采用升级的全新超光影三主摄系统，覆盖15mm - 139mm焦段的全新超光影三主摄。Find X7 超光影三主摄包括 1/1.4 英寸更大尺寸的 5000 万像素超光感大底广角、更高分辨率的6400万超光感潜望长焦，以及 119° 更大视场角的 5000 万超广角。

通过OPPO全新一代超光影图像引擎，Find X7 让 MediaTek天玑9300 影像算力全开，以先进的计算带来手机前所未有的画质与色彩表现，实现媲美哈苏相机的专业影调表现。Find X7 搭载的超光影图像引擎带来安卓首个瞬时双帧技术，带来4倍更敏捷的快门响应以及安卓首个预览 HDR 效果。Find X7 的超光影图像引擎还集成了全面升级的超光影图像算法与自然色彩算法，通过与天玑9300 的第九代 Imagiq 影像处理器的深入配合，让Find X7 带来色彩与光影的丰富变化与层次，复刻出哈苏影调的高级表现力。

ProXDR 显示的照片和杜比视界 HDR 视频，通过 Find X7 这一块6.78英寸的钻石屏进行显示，更加活灵活现。新一代钻石屏的动态峰值亮度达到行业最高水准的 4500nit ，并通过显示领域权威的 Displaymate A+ 级认证，配合高达 450PPI 的像素密度，实现了户外更可见、显示更通透、光影更生动的画面显示效果。基于新一代LTPO 8T 电路打造的 120Hz 刷新率体验更加顺滑，为查看照片、游戏、日常应用都提供极致流畅同时省电的出色体验。

Find X7 的钻石屏还支持明眸护眼技术，获得了莱茵最高等级的智能护眼 3.0 认证，并取得了SGS认证。Find X7 采用 PWM + 类DC 调光，极大改善了屏幕频闪问题，观看屏幕更舒适。通过硬件级低蓝光，Find X7 实现人眼观看更舒服的显示效果。此外，通过两颗色温传感器对 360 °的环境光信息的采集，Find X7 在不同光线条件下都可以保证用眼健康与用眼舒适。

Find X7 还搭载全新的超级天线技术，极大地改善手持状态下的手机信号状况，实现了最高7dB，平均3dB的信号强度提升，突破了传统信号的“死亡之握”。Find X7 也支持湿手触控功能，无论是在屏幕附着水滴的情况，还是手指沾有水珠的情况下都能实现有效操作。

搭载潮汐架构与天玑9300的Find X7集成了 5000mAh 的大电池，提供目前顶级的续航体验。100W超级闪充为Find X7 在10 分钟注入 50% 的电量，充至100% 仅仅需要27分钟。Find X7 还支持领先的极寒模式，即使在 -20℃ 也可以预热充电，突破行业 -10℃ 的原有限制。2 倍于行业标准的电池健康引擎，帮助Find X7 历经四年使用后电池容量依然能高于80%。

目前，OPPO Find X7提供海阔天空、大漠银月、烟云紫、星空黑四款配色，12GB+256GB版本售价3,999元、16GB+256GB版本售价4,299元、16GB+512GB版本售价4,599元、16GB+1TB版本售价4,999元。