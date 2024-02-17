IDC数据显示智能手机平均售价增长8%，2024年或将继续走高

【天极网手机频道】IDC近日发布全球智能手机趋势分析，在高端化趋势的影响下，2023年智能手机虽然出货量下降了3.4%，但平均售价却增长了8%。其中，22%的智能手机售价超过800美元。这一趋势发生在全球所有地区和手机品牌中，在中国市场，同样呈现出整体出货量下滑以及高端市场售价走高的趋势。

2023年全年中国智能手机市场出货量约2.71亿台，同比下降5.0%，创近10年以来最低出货量。虽然整体市场终于恢复到增长趋势，但是市场表现还是明显低于预期。目前的市场需求主要来自于1-3线城市的高端人群，例如销售较好的产品大多集中于苹果iPhone 15、华为Mate 60、小米14、vivo X100等各品牌的旗舰产品系列，而主要负责走量的中低端产品的销售情况并未明显改善，占据大部分市场份额的中低端用户的换机需求依然没有完全释放。

2023年全年以及第四季度，苹果均位于首位。其中，苹果全年市场份额为17.3%，同比下滑2.2%，第四季度，苹果市场份额为20%，同比下滑了2.1%。苹果iPhone15系列在中国上市前遭遇华为Mate60提前发售，形成了一定的冲击。

虽然苹果在国内高端市场受到竞品明显冲击，加上自身产品升级幅度有限导致吸引力下降，但是在第三方渠道上一直较大幅度的降价促销推动下，还是吸引了较多消费者的需求。尽管苹果iPhone相比安卓旗舰产品已不具有明显优势，但它的整体综合产品力依然是最好之一。只是现在苹果产品的价格维持不如以前，渠道提货价格调整时间越来越早。

从2023年四个季度的数据来看，中国智能手机市场已重新恢复到增长趋势。而且上一波2020年下半年出货高峰购机的消费者会从今年上半年陆续进入到换机周期，将成为今年市场反弹的基础。运营商依然会推动5G终端的下沉普及，也将有利于市场的反弹。但产品本身难以出现明显推动换机需求的技术出现，卫星通讯和AI大模型，短期内都还不会成为消费者的刚性需求来推动大规模的换机，对于2024年的市场表现预期应该还是保持谨慎乐观的态度。