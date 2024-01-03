搭载自研潮汐架构，Find X7 将刷新芯片性能上限

【天极网手机频道】2024年1月3日，@OPPO官方宣布Find X7 将搭载自研潮汐架构，以芯片级性能解决方案为旗舰芯片平台带来刷新上限的极致能效表现。OPPO表示潮汐是地球上最强大的，也是永不枯竭的自然能量之一，寓意着这一创新科技将有能力为 Find X7 带来奔涌不息的强大性能表现。

潮汐架构是OPPO自研的芯片软硬融合技术的集合。过去从一级缓存到系统缓存一直是芯片设计公司的技术区域，OPPO通过潮汐架构突破了技术的边界，掌握了三级缓存到系统缓存的使用，以无人区和深水区芯片级能力，为 Find X7 带来了计算效率的大幅跨越。

通过与芯片厂商的深度联合研发，OPPO将潮汐架构深入到传统手机厂商无法精细化使用的片上缓存系统，与芯片厂商共同设计了缓存分区，CPU/GPU的动态配比，以及干净数据的快速通道方案。通过潮汐架构，OPPO首次实现系统级缓存的动态匹配，实时地根据计算型任务与渲染性任务为CPU和GPU动态分配系统级缓存资源。通过这一独有的技术，潮汐架构可以实现8%的平均能效收益。

此外，潮汐架构还支持全新的芯片内场景级算力、功耗分析模型，能够实现基于单场景的动态算力与功耗评估和分析，以及实时动态地将每一个计算任务拆解到芯片上各个计算单元的算力分布，找出做到最佳能效组合，为多样性的用户应用都实现更具竞争力的能效表现。通过精准地动态调度GPU的算力，潮汐架构还可以出色地控制显示时延，为 Find X7 实现前所未有的持续流畅体验。在模拟用户一天320次启动应用的测试中，搭载潮汐架构的Find X7 标准差只有11ms，实现了比同平台和其他平台都持久稳定的流畅表现。

了解更多 Find X7 系列新品信息，可关注OPPO官方微博。2024年1月8日14:30将正式举办新品发布会，届时敬请前往OPPO官网等直播平台观看。