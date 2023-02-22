要换电池的赶紧换！3月1日起iPhone全系换电池服务涨价

【天极网手机频道】之前苹果方面就确认3月1日起iPhone全系换电池费用将会上涨，iPhone 14之前的所有 iPhone机型的保外电池服务费用将增加 RMB 169。也就是说，在3月1日后，国行版用户需要更换电池的话，带Home键的iPhone机型更换电池需要528元;iPhone X系列到iPhone 13系列机型更换电池需要688元。如果用户购买了AppleCare+服务，且电池寿命低于80%就可以免费更换电池。此外，所有Macbook和MacBook Pro机型的保外电池服务费用将增加480元。

需要注意的是，苹果这次上调电池维修价格是全球行为，并不是针对国内市场，对此苹果官方回应是“成本增加所致”。此前有消息称由于半导体先进制程成本增加、iPhone摄像头模组不断升级、改USB-C接口等多重因素影响下，苹果将在2023年严格控制成本并挤压供应链利润。

不过在2023年2月底之前，保外电池服务的费用都将按照当前的价格收取，按照之前苹果官方的说法，电池健康低于80%就会对性能进行限制，所以大家要换电池的赶紧在1号之前换了，估计在3月之后用户会选择价格更加亲民的第三方维修站点进行更换电池。

另外，有最新消息称苹果将会“提高 iPhone 15 系列机型的内存容量和规格”，增加内存允许在后台同时打开更多应用程序，从而有利于 iPhone 上的多任务处理。搭配即将推出的 iOS 17 系统，内存容量的提升可以进一步提高整体性能。不过此消息并未提及具体的内存细节，或许还得等到发布会才能清楚。