5000mAh大电池，Find X6 Pro续航更上一层楼

【天极网手机频道】随着大众使用手机频率的提高，用户对于手机续航能力的要求也在不断提升。除了提升本身的充电功率，加快电池回血外，手机的电池容量同样也需要提升。日前发布的OPPO Find X6 Pro，凭借着5000mAh大容量电池，成为旗舰机市场中续航的新标杆。

据了解，OPPO Find X6 Pro内置一块5000mAh电池，相比起大部分旗舰机，其电池容量还是具备不小的优势，理论上能够带给用户以不错的续航体验。为了测试其实际的续航表现，笔者模拟了大部分用户一整天的使用习惯，展现其续航水平。

在开启WiFi、移动网络、蓝牙，音量大小处于50%的场景下我们进行了以下测试：60分钟的《王者荣耀》耗电15%;60分钟在线音乐耗电6%60分钟在线视频耗电8%;60分钟的拍照+视频拍摄耗电12%;60分钟的120Hz刷新率亮屏待机耗电3%;4小时使用微信社交软件耗电28%;8小时待机耗电5%。

OPPO Find X6 Pro 续航实测(注：数据仅供参考)

从测试的结果来看，经过一整天的模拟使用，最终手机剩余电量23%。由此可见，OPPO Find X6 Pro的整体续航能力确实比较出色。如果平日里不怎么玩游戏或者不怎么刷视频的用户，只是日常使用社交软件和工作软件的话，Find X6 Pro这块5000mAh电池还是能支撑很长时间的。

此外，OPPO Find X6 Pro支持智能极速充电，能够智能识别充电场景，像是在低电量、早间充电、飞机高铁出行前等急需补充电量的场景下可加快充电速度。因此，它不仅能解决单次充电的续航焦虑，内置的电池健康引擎也能够减缓电池容量的损耗，最大限度地提升用户的续航体验。