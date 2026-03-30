【天极网手机频道】2026年3月30日，vivo于云南丽江正式发布vivo X300系列全新旗舰手机――vivo X300 Ultra、vivo X300s，重塑移动影像新高度。打破拍照与摄像的设备鸿沟，带来手机中的Ultra、相机中的V单、口袋里的摄影机;以纯粹的创作工具带来无界摄影体验，用技术创新不断拓展人文表达的边界。

发布会上，vivo产品副总裁黄韬一方面兴奋介绍，兼顾相机的好焦段和高画质，以及手机的便携和直出的影像新物种，全新一代V单vivo X300 Ultra的到来;另一方面重磅宣布，X系列规划了一个全新的产品定位，X Ultra是影像新物种，X Pro的目标是打造影像超强的手机，而这个全新定位的产品，就是要成为综合体验超好的手机，它就是X300 Super!

vivo X300 Ultra以「专业V单」之名，在vivo X200 Ultra的基础上再进一步：完全依照专业相机逻辑打造，蔡司大师镜头群加持，配合vivo色彩科学，让每一帧照片与视频都经得起专业审视，真正成为专业创作者手中的影像利器。而定位「超能小V单」的vivo X300s，让用户在影像与性能之间不做选择，真正将“小V单”的影像实力与电竞级的超酷体验一并装入口袋，带来综合体验极佳的超能旗舰。

vivo X300 Ultra拥有胶片绿、银调、黑Ka三款经典配色，将于4月3日开售，起售价为6999元;vivo X300s拥有胶片绿、梦核紫、银白、钛黑四款活力配色，也将于4月3日开售，起售价为4999元。

专业V单vivo X300 Ultra，以专业相机思路打造

为了满足专业创作者对全焦段、高画质以及创作便携性的需求，vivo X300 Ultra打破创作边界，影像能力再度进化。在硬件配置、拍照、视频、色彩、画质、操控等全面引入相机思路，让V单成为真正兼顾相机和手机优势的影像新物种。

“3+2”蔡司大师镜头群，全面相机化配置重构手机影像

vivo X300 Ultra通过完整的、可扩展的、真正意义上的――蔡司大师镜头群，全黄金焦段、全大底、全蔡司、全高画质、全超级防抖，实现创作自由。14mm蔡司超广角镜头搭载蓝图×索尼LYTIA 818传感器，1/1.28英寸超大底，拍摄风光和人像实力不用多说;但比风光和人像更加依赖超广角的是视频，大底加上CIPA 6.0专业级防抖，跑着拍、转着拍，画面都很稳。35mm蔡司人文纪实镜头II搭载行业首发蓝图×索尼LYTIA 901传感器，1/1.12英寸超大底，像素升级至最高2亿直出，轻松实现35mm黄金焦段高画质;大底之外，光学镀膜也全面升级，采用1G+6P行业前沿的镀膜技术，反射率有效降低20%以上，加上CIPA 6.5专业级防抖，配合全新升级的人文模式，抬手就能稳出故事大片。作为第五代蔡司2亿灭霸长焦――85mm蔡司云台级长焦镜头，搭载全球首发蓝图×三星HP0传感器，1/1.4英寸超大底，在色彩、对焦、HDR和功耗控制上全面升级，自研的60fps高帧率系统通路、蓝图高刷追焦引擎、NICE算法引擎，每秒60次自动对焦是过去的两倍，焦点框如影随形，死死咬住目标;同时首发3°OIS光学防抖，实现专业相机才有的CIPA7.0专业级防抖，让用户在长焦运动抓拍场景下不仅追得很准，还能拍得更稳。

为了让用户实现全场景又稳又准拿下每个瞬间，vivo X300 Ultra还带来两款外挂镜头。一个是被称为“大炮400”的vivo蔡司增距镜G2 Ultra，内部采用2组15片的精密光学结构，支持等效400mm/17.4x光学直出2亿像素，叠加85mm蔡司云台级长焦镜头的超大底，蓝图高刷追焦引擎的超快追焦、3°OIS光学防抖的超稳防抖，「专业V单」既是非洲拍动物的出片利器，也是超长焦观演观赛神器;另一个是被称为“口红200”的vivo蔡司增距镜G2，体积小巧便携，支持等效200mm/8.7x光学直出2亿像素，叠加85mm镜头3°OIS光学防抖实现CIPA 6.5，超清60fps高刷追焦，不仅轻还很强。全大底的蔡司大师镜头群，还支持风光、普通拍照模式下，全焦段、全亮度段直出2500万像素，让V单拥有全高画质。此外，对于追求更极致操控感的创作者，vivo X300 Ultra还升级了专业影像手柄套装，全新的外观设计、按键布局、快捷功能，将复杂的参数调整，变得更直观、简单且充满乐趣，让用户可以随时随地“出发，去创作”。

全链路专业视频能力，让创作从定格走向流动

创作自由不只属于静态影像，为此vivo X300 Ultra视频能力再度升级。不仅全焦段视频高规格，而且全焦段视频好画质。防抖方面，全焦段OIS光学视频防抖，其长焦3°OIS光学防抖能力，即使装上增距镜拍摄，依然稳定出片。收音方面，四麦收音大师，支持6大场景化收音预设，一键获得高质量的收音，还可以连接专业的无线麦，实现收音自由。在监看上，2K蔡司大师色彩屏作为取景器，全场景取景和监看时色彩更真实;参考专业电影摄影机全新推出的专业录像模式Pro，参数布局清晰，调节更便利，一键清屏功能只需轻点屏幕，便可沉浸式构图;开放的自定义3D Lut导入监看功能，让用户可以将常用的调色LUT直接加载进取景器，拍摄时就能预览最终的电影色调。在回放上，全新升级的大师双扬，上扬净腔体积提升至270%，堪比电影级声场。最后也是最重要的一步，在后期方面，全焦段4K 120fps 10bit Log，422采样，APV帧内编码，完整将色彩和影调的决定权交给后期;同时vivo Log已适配ACES专业后期流程，让Log素材能与专业电影摄影机素材在同个色彩空间协同调色，无缝对接影视制作体系。此外，还可直接在相册中预览、烧录3D Lut，vivo摄影App还内置3D Lut库，定期更新风格化预设，让用户轻松获得独特的调色风格。V单真正打通了从拍摄到后期、完整可控的专业视频创作工作流，当用户在观看演唱会或体育赛事时，抬手就能拍出转播级画面。

为了让用户的旅拍视频更具电影感，更有情绪表达。在色彩上，全焦段4K 60fps色彩大师，基于vivo色彩科学的全自研视频色彩影调管线，在成像更前端介入色彩调节，依托原始RAW的丰富信息进行精准映射，色调过渡更平滑，保障画质无损;同时内置9款高质量视频色彩风格预设，并支持全焦段4K 60fps录制，还可叠加杜比视界HDR，一键直出胶片感、氛围感视频画面，而且这些风格还支持深度自定义调节，让视频色彩更具个性化。此外，vivo X300 Ultra还带来“经典电影Film Style”和“现代电影Film Look”两大电影风格直出，通过电影级的成像效果，让人人都能成为自己生活的导演。其中，Film Style 2.4:1宽银幕画幅，配合24fps黄金帧率和运动模糊，以及胶片光晕和颗粒感，一键获得经典电影质感。对于习惯16:9比例和更丝滑60fps的用户，Film Look也将提供不同的创作感觉。规格全焦段拉满、现场拍出转播级、一键直出电影感，拥有和拍照一样的创作自由，vivo X300 Ultra就是用户的口袋摄影机。

vivo色彩科学三部曲，以相机标准定义手机色彩

此次发布的vivo X300 Ultra，全新推出的vivo色彩科学更是一大亮点。在色准方面，拥有12光谱通道、500万像素的蓝图原色摄像头，可以区分物体与环境光的光谱信息，实现逐像素级光谱检测，精准分离环境光源，实现超强色彩感知，还原眼之所见。色准之上，为了让色彩有美感，还带来蓝图原生色彩，从电影胶片中汲取影调灵感，开发出Smooth EV动态压缩算法，通过智能重组多帧HDR数据，在保留细节的同时，让高光过渡更加柔和，同时引入自研蓝图色貌模型，让影调变化时色彩更能如人眼所见不偏移。再加上自研Ultra XDR算法，高动态显示下，高光区域显示更加生动。此外，首发的蓝图调色盘可以让用户对色彩进行自由创作，带来个性化的色彩体验。可以说，vivo色彩科学做到了从准，到美，再到个性化的全链路色彩科学，给用户真正的创作自由。

作为兼顾相机与手机优势的影像新物种，不但相机能力拉满，手机的旗舰体验也毫不妥协。vivo X300 Ultra搭载了第五代骁龙8至尊版芯片、6600mAh蓝海电池、100W超快闪充+40W无线闪充带来强悍性能和续航表现，搭配5年持久流畅的OriginOS 6，从内到外，重塑全方位越级体验。

超能小V单vivo X300s，方方面面全部Super

作为一台实力强劲的「超能小V单」，vivo X300s不仅拥有小V单的专业影像，还带来了超越全能的游戏体验。此外，vivo X300s采用6.78英寸大直屏设计，背盖升级成云缎砂玻璃，融合悬浮水滴冷雕玻璃工艺，握持温润舒适。镜头极简圆环设计，经典且高级。胶片绿、梦核紫、银白及钛黑四款治愈系配色，活力拉满。

影像是vivo的基因强项，此次vivo X300s拥有前后置、全焦段“蔡司超清影像”，在影像上更加专业。主摄方面，蔡司2亿超级主摄采用蓝图×三星HPB传感器，1/1.4英寸超大底，加上CIPA4.5专业级防抖，画面经得起放大，细节依然清晰保留。长焦方面，蔡司APO超级长焦采用蓝图×索尼LYTIA 602大底传感器，拥有CIPA4.5专业级防抖，不管运动抓拍，还是长焦拍摄，都能稳稳定格。但为了让「小V单」也能拍得更远，轻便出片，vivo X300s还带来除前后摄、长焦、超广角之外重要的“第五颗蔡司镜头”――vivo蔡司增距镜G2，虽然体积较上一代缩减近30%，但镜片却从13片增加到15片，光学表现优异，画质丝毫不打折，真正的超超超级长焦。不仅是看演唱会的必备神器，更是周末Gap Tour携带无感的“口袋里的巨炮”。蔡司5000万超清AF前摄，搭配92°广角视野，无惧多人合影，人人都是C位。此外，vivo X300s还配备了搭载蓝图影像芯片V3+的蓝晶×天玑9500旗舰芯片，影像实力拉满，成片更快、效果更好。

硬件配置只是「小V单」的基础，出片效果才是它的真实力。在极限夜晚暗光场景下，vivo X300s的“闪光人像”拥有vivo X300 Ultra同款全焦段变焦闪光灯，通过光斑融合技术，远近皆亮，加上全新的LED材料显色指数提升14%，让人物肤色明亮通透，背景极具氛围感。即使多人合影场景，光线覆盖均匀，肤色自然统一，搭配专属胶片风格，复古氛围感拉满。此外，面对背后逆光、头顶强光，vivo X300s同样能打，人脸清晰不发黑，光影柔和不生硬，人像质感更高级。在可玩性上，vivo X300s首发AI创作相机，不管是大唐风旅拍，还是打破次元壁的冰雪特效，都能满足用户无边的想象力。

色彩风格独特的照片，才是有灵魂的照片。vivo X300s带来十余款具有故事感和电影感的经典胶片风格，让用户的每一拍都氛围感拉满。同时首发追光和浓郁两款风格，追光模拟负片褪色质感，低饱和、克制内敛，适宜记录生活碎片;浓郁则致敬经典反转片，色彩明快、张力拉满，适合表达活跃情绪。不但如此，vivo X300s同样首发蓝图调色盘，入门色板横滑调颜色，纵滑调影调，只需两步，就能调出专属色调;在进阶模式中，除曝光、色温之外，更有柔光、光晕、颗粒等5种特殊效果工具，程度强弱，个性化调节。此外，用户可以一键保存独属于自己的色彩配方，随时调用;还可以生成一套二维码和口令，一键实现分享自由。

此次，vivo X300s的游戏体验同样全面超能。针对游戏大屏党用户，6.78英寸旗舰大直屏，拥有144Hz超高刷新率，支持《王者荣耀》原生144FPS加极致画质，性能模式下游戏体验更爽。电竞级大屏不仅支持精准触控、游戏超帧超分，而且色彩质感同样超能。搭载iQOO同款Monster超核引擎，超核先知调度器从根源上减少掉帧，超核闪电加速器优化画面延迟，游戏快人一步，配合蓝晶×天玑9500性能强芯，让用户拥有赛场级的超稳流畅游戏体验。同时它还搭载战鼓大师对称双扬Pro、定制超感振动马达，听感和触感双双超能，游戏体验更沉浸。此外，7100mAh蓝海电池、直驱供电2.0，边充边玩也安心;4.5K超大冰脉流体VC散热，游戏性能冷静输出;全新自研游戏天线、四芯信号Wi-Fi增强，游戏信号时刻在线。另外，湿手秒开超声波指纹2.0、USB3.2 Gen1等旗舰配置也全部拉满。

售价分别6999元、4999元起，4月3日多平台全面开售

vivo X300 Ultra与vivo X300s两款新品价格在此次发布会上公布，并于4月3日正式开售。其中vivo X300 Ultra拥有12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB(卫星通信版)和16GB+1TB摄影师套装(卫星通信版)五个版本，售价分别为6999元、7499元、7999元、8999元和11999元。

vivo X300s拥有12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB四个版本，售价分别为4999元、5499元、5999元和6999元。

4K超清实力尽显，vivo Pad6 Pro正式发布

跟随vivo X300 Ultra、vivo X300s一同发布的还有vivo Pad6 Pro，以全面进化的旗舰实力推动安卓正式开启4K性能平板时代。搭载13.2英寸4K原彩屏，支持杜比视界，视听体验更沉浸;配合第五代骁龙8至尊版，实现性能跨越式升级;集成PC级WPS和剪映专业版，学习办公与创作表达高效合一。提供松弛蓝、灵感紫、自在灰三款配色，上市价格4499元起。目前已经开启预售，4月3日正式开售，首销期间可享多重优惠。