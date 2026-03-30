【天极网手机频道】2026年3月30日，vivo正式推出新一代旗舰平板产品vivo Pad6 Pro，以全面进化的旗舰实力再度拓宽平板使用边界，推动安卓正式开启4K性能平板时代。其搭载行业领先的13.2英寸4K原彩屏，支持杜比视界，呈现更细腻、更真实的沉浸视觉体验;配合第五代骁龙8至尊版，实现性能跨越式升级;集成PC级WPS和剪映专业版，学习办公与创作表达高效合一。vivo Pad6 Pro在娱乐、移动办公等多元场景中，为用户带来更沉浸、更高效的旗舰级体验。

4K原彩屏杜比视界，沉浸视听与电竞体验全面升级

vivo Pad6 Pro搭载13.2英寸4K原彩屏，支持杜比视界、144Hz高刷新率，像素密度高达347 PPI，融合多项专业显示技术，带来更丰富的画面细节、更真实的色彩还原和更细腻的HDR显示效果。在色彩表现方面，vivo Pad6 Pro依托生态级色彩管理体系，实现专业显示器级的原彩高色准，让用户在编辑、上传、预览等每一个环节中，都能获得高度一致的色彩还原效果，满足创作者对真实画面的严苛要求。

同时，得益于出色的屏幕素质，vivo Pad6 Pro在沉浸观影、高清观赛及4K原生游戏畅玩等多元场景下，均能带来更具沉浸感的使用体验，进一步释放4K原彩屏在视听与交互层面的综合优势。

在屏幕亮度表现上，vivo Pad6 Pro的峰值HBM亮度可达1200nit，结合自研双侧入光2.0技术，即使在强光环境下依然清晰可见，画面色彩表现均衡通透。同时，vivo Pad6 Pro注重用眼健康体验，基于vivo视觉健康实验室的专业研究成果，集成晕动视觉辅助、智能色温调节、智能仿生亮度调节、全局DC调光无频闪、软硬件低蓝光管理、纸感护眼等十余项护眼技术，并通过莱茵硬件级低蓝光认证，多维度降低长时间使用带来的视觉负担，构建起完善的全局护眼体系，让用户既能看得清晰，也能看得舒适、安心。

在声学系统方面，vivo Pad6 Pro继续深度优化。整机搭载8扬全景声学系统，结合自研Super Audio 7.0音效系统，呈现更具层次感与包围感的声音效果，打造媲美移动影院的沉浸式听觉体验。

第五代骁龙8至尊版加持，性能全面跃升

性能表现方面，vivo Pad6 Pro全面升级。其搭载第五代骁龙8至尊版，采用先进的3nm制程工艺，配合LPDDR5X高速内存和UFS 4.1疾速闪存，共同构建起强大的性能铁三角，轻松应对大型游戏、多任务并行等高负载场景。安兔兔综合跑分突破441万，刷新安卓平板性能上限。同时为保障高性能稳定输出，vivo Pad6 Pro上配备的VC和超导石墨散热总面积高达71446mm² ，相比上一代产品散热效率提升15%，为游戏与多任务等重载场景提供更稳定的性能支撑。

依托旗舰平台的卓越性能，Monster超核引擎能够实现资源智能预判与性能瞬时爆发，显著降低游戏卡顿与掉帧现象，带来超稳、超猛、超流畅的使用体验。在游戏表现方面，vivo Pad6 Pro支持13款以上原生4K游戏，19款游戏超分、多款游戏超帧，带来超越原生游戏的细腻与流畅。《开放世界手游》支持超分超帧并发运行，实现2.3K超分与120FPS超帧。在“性能模式+”下，《FPS国民射击手游》最高支持4K超分与原生144帧同步运行，60min平均帧率高达143.3;《3D银河回合策略手游》最高支持2K超分。

同时，vivo Pad6 Pro凭借出色的8扬全景声学系统及游戏空间音频算法，进一步强化游戏体验沉浸感。在FPS类游戏中，听声辨位更精准，助力玩家快速反应与战术判断，高光时刻还支持游戏live截图，一键记录精彩瞬间;在《开放世界手游》等强代入感RPG游戏中，画质与声效双重拉满，营造更真实的临场体验。

5年流畅OriginOS 6HD ，轻办公体验全面进阶

vivo Pad6 Pro搭载OriginOS 6HD系统，蓝河流畅引擎加持，通过调整资源调动机制，从底层优化安卓平板常见的卡顿问题，流畅度大幅提升。作为OriginOS 6HD系统的特色功能之一，12GB及以上内存版本可使用的原子工作台功能，不仅支持至多5款应用窗口同时显示，且不同应用间还能通过拖拽快速发送图片/文档，构建起丝滑高效的协同办公生态。同时，vivo Pad6 Pro支持原子笔记多种体验，手机拍摄的课件/板书可以直接插入平板端原子笔记进行编辑，无感任务接续更便捷;搭配手写笔Pencil3，可对PDF课件/会议材料等文档进行批注记录，实现无纸化轻办公体验;搭配智能触控键盘6 Pro，用户可在平板上流畅操作PC级中望CAD，完成工程绘图、产品设计及图纸查看等专业操作。4K原彩屏的高分辨率显示带来更精细的画面呈现，触控与键盘的协同操作进一步提升效率，让设计师随时随地开展绘图、审图工作，打破办公场地限制。

在多端互联方面，vivo Pad6 Pro支持平板、电脑、手机三端深度打通，构建更高效自由的跨设备协同体验。支持在平板端直接查看和全端智能搜索vivo/iQOO/iPhone端的文件、图片、视频;与vivo/iQOO/iPhone互联互通，实现短信、通知、电话等通信信息共享，日常使用无需频繁切换设备，一台顶多台。在电脑端下载vivo办公套件后，支持通过平板远程操控Mac/Windows电脑，文档编辑、文件下载、电脑关机等操作均可在平板端轻松完成，并支持将平板作为电脑扩展屏使用，拓展更大的视觉空间，满足多窗口并行处理需求。

同时，vivo Pad6 Pro进一步拓展跨生态体验，支持将苹果手机本地的图片/视频备份到平板，有效释放手机存储空间，还支持在苹果端直接浏览平板端的图片/视频，实现跨设备高效管理与便捷分享。无论是专业创作还是日常使用，vivo Pad6 Pro不仅是创作者的生产力利器，更成为苹果用户的存储中心，带来更自由、高效的数字生活体验。

续航管理方面，vivo Pad6 Pro整机内置13000mAh超大容量电池，为长时间使用提供充足的电力储备。通过全场景能效引擎、直驱供电、系统轻量化优化、智能保电机制四大节能技术，从源头提升能效、降低功耗。实现最长达78天的超长待机、12.6小时轻办公或13.1小时在线短视频播放，为移动办公与日常使用提供持久稳定的续航支持。

全链4K创作，专业生产力全面释放

在视频内容创作上，vivo Pad6 Pro依托多设备协同能力，打通从拍摄到后期的一体化创作链路，手机拍摄的4K素材可无损传输至平板进行精细化处理，实现创作流程无缝衔接，全面释放专业级创作生产力。搭配手写笔Pencil3与适配的剪映专业版，在vivo Pad6 Pro上，可高效完成4K素材编辑，无论是多轨道剪辑、特效添加还是素材拼接，都能在13.2英寸4K原彩屏上流畅呈现。画面细节清晰可见，色彩还原精准自然，为视频调色、画面裁切等专业操作提供可靠基础。得益于旗舰级性能平台的加持，素材导入、预览、导出等过程更加顺畅，还能将4K超高清内容上传至社交平台，一站式输出更高品质的作品，满足专业创作者对画质与效率的双重要求。

整体配色上，vivo Pad6 Pro拥有松弛蓝、灵感紫、自在灰三款配色。同时，还带来vivo Pencil3和智能触控键盘6 Pro两款智能配件，构建完整的体验生态。

目前，vivo Pad6 Pro已在vivo官网及各大电商平台开启预售，并于4月3日正式开售。上市价格4499元起，首销期间可享多重优惠。