2500nit屏幕峰值亮度，助力Find X6 Pro突破记录

【天极网手机频道】科技与设计融合的结晶，在手机产品的外观设计上，得到了恰到好处的呈现。OPPO Find X6 Pro的全新“环宇设计”，淡化了庞大的摄像模组的存在感，赋予了其均衡与和谐的元素。从设计上来看，这是一款简约又不乏质感的产品，而从使用上来说，它又有着自己独特的体验。

OPPO Find X6 Pro采用一块6.82英寸的120Hz高刷屏，支持 1～120Hz智能动态刷新率、100% DCI-P3 色域覆盖、10.7 亿色 10bit 全链路色彩管理等优质特性，屏幕素质相当不错。同时，Find X6 Pro的屏幕峰值亮度达到了创纪录的 2500nit。

具体来看，OPPO Find X6 Pro基于光子矩阵技术，提供的全新Pro XDR显示功能，不仅可以让屏幕突破既定的全局亮度，对光源、天空等高光区域进行高亮显示，还能够实现最高8倍的亮度提升，把画面的动态范围还原到最真实的程度。

例如：选择一张任意高动态范围图，图片设置有一个“Pro XDR”按钮，一般默认显示是Pro XDR图像，用户可以体验关闭此功能的前后对比，最直观的效果就是画面更加立体，过去普通屏幕显示的效果与其相比瞬间“黯淡无光”。

此外，本次的OPPO Find X6 Pro提供大漠银月、云墨黑和飞泉绿三套全新配色可选。镜头模组采用“环宇设计”，镜圈上半部分为亮面玻璃材质，下半部分使用哑拉丝金属，细腻丝滑有质感。天际线分层设计，玻璃稍高于金属，使其更有层次感，打造出与强大影像能力相称的干练外观。