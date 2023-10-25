iQOO 12系列定档11月7日，有望成为年底旗舰的性能天花板

【天极网手机频道】10月25日，高通发布了第三代骁龙8移动处理器，iQOO位列首批搭载名单。同时，iQOO官方也正式宣布最新数字旗舰iQOO 12系列将于11月7日晚19:00在广州举行发布会。

此次高通最新的第三代骁龙8移动处理器采用先进的台积电4nm工艺制造，CPU由1颗主频高达3.3GHz的 Cortex-X4超大核，5颗Cortex-A720的大核和2颗Cortex-A520小核心组成嘛，能效比表现更加出色。GPU则采用Adreno 750，核心规模增加 20%，GPU峰值性能提升 35%，同性能功耗下降38%。第三代骁龙8将是安卓阵营性能最强5G SoC。

本次iQOO 12系列发布会的主题为“强悍之上，再造优雅”。此前iQOO 12系列已确定首发搭载iQOO首款自研独显芯片，或将成为国产首家拥有自研独显芯片的子品牌。iQOO 12系列搭载高通第三代骁龙8移动处理器再配合iQOO的自研独显芯片，将实现极致性能与游戏体验的双重提升。

除了强悍的硬件配置，iQOO 12系列在外观方面也更具优雅质感。从官方海报以及网上流传的真机图来看，新机中框采用了直角金属边框，背板与中框之间做了弧度处理再配合独具特色的圆角矩形的镜头模组设计。而在影像方面预计有较大升级，有爆料称iQOO 12系列主摄将配备超大底主摄和顶级潜望长焦镜头，将为用户提供更加出色的拍照体验。

综上，iQOO 12系列可谓是给出了超一流的配置，以高通最新的第三代骁龙8处理器以及自研独显芯片为性能核心，再加上iQOO擅长的针对电竞游戏的算法调校，有望成为年底旗舰机中的性能天花板。iQOO 12系列已于今日正式开启全渠道预约，预约即有福利，更多信息将在11月7日发布会上正式公布。