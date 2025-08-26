不止于小，更在于精：OPPO Find X8s，手感与颜值并存的小屏旗舰​​

【天极网手机频道】在大屏手机盛行的当下，能把“小屏旗舰”做得精致又全面的厂商已经不多。OPPO Find X8s 正是这样一款产品，它既保留了旗舰机应有的性能与体验，又以小巧轻盈的机身带来难得的舒适手感，让“精致”二字落到实处。

OPPO Find X8s 采用 6.32 英寸 AMOLED 直屏，配合 1.45mm 四等边超窄边框，整机宽度仅 71.82mm，厚度 7.73mm，重量控制在约 179g，轻盈便携。屏幕升级为新一代晶盾玻璃，具备更强的抗跌耐摔性能，并通过瑞士 SGS 五星整机抗跌耐摔认证。机身内部主板还搭载了合金级防护设计，全方位抵御外力冲击与挤压，耐用性进一步提升。

无论是单手操作还是长时间握持，Find X8s 都能带来轻松顺手的使用体验，对于钟爱小巧机身的用户来说，它的手感堪称满分。背部相机模组延续 Find 家族经典的寰宇设计，采用一体式金属成型工艺，并融入全新的“灵感之环”，不仅模组凸起显著降低，视觉上也更小巧精致。配色方面，Find X8s 提供星野黑、月光白、落樱粉、海岛蓝四种选择，兼具时尚与质感。

旗舰性能，小身材大能量

别看身形紧凑，Find X8s 的性能丝毫不妥协。它搭载旗舰级 天玑 9400+ 处理器，采用台积电 3nm 工艺制程，并由 OPPO 自研的“潮汐引擎”进行芯片级性能调度，充分释放硬件潜力。配合 LPDDR5X 内存和 UFS 4.1 闪存，带来 12GB/16GB RAM 与最高 1TB ROM 的组合。无论是日常应用还是高负载的大型手游，Find X8s 都能保持流畅稳定，性能表现堪称顶级旗舰水准。

哈苏影像，三主摄全焦段覆盖

在影像方面，Find X8s 同样拿出了旗舰级配置。后置采用 5000 万像素三主摄方案，涵盖广角、超广角和 85mm 长焦镜头，支持最高 3.5 倍光学变焦与 120 倍数码变焦。前置则为 3200 万像素镜头，轻松应对自拍与视频通话需求。凭借哈苏影像加持和丰富的拍摄模式，无论是人像、人文街拍，还是远景风光与细腻特写，Find X8s 都能捕捉到细节丰富、质感十足的画面。

强劲续航，快充加持

机身小巧，但电池容量毫不缩水。Find X8s 内置 5700mAh 大电池，并支持 80W 有线超级闪充与 50W 无线闪充，同时提供无线反向充电功能。在高性能与轻机身的兼顾下，Find X8s 依然能够满足全天候的使用需求，让用户彻底告别电量焦虑。

系统与防护，细节同样到位

系统层面，Find X8s 预装 ColorOS 15，带来 AI 一键闪记、流体云功能以及跨平台文件互传，甚至支持与 iPhone 间的高速传输。系统还通过资源分配与调度优化，实现应用间的无缝切换和快速响应。同时，用户可以自定义通知与交互方式，让外卖、出行等服务信息实时提醒，更贴合个人使用习惯。

在防护方面，Find X8s 具备 IP68/IP69 双重防护等级，不仅防水防尘，还能承受极端使用环境，加上抗摔认证，整机耐用性与可靠性得到全面保障。

如果说大屏旗舰是“全能战士”，那么 Find X8s 就是“小而精”的代表。它在轻巧设计与旗舰体验之间实现了完美平衡，既满足了用户对手感与便携性的追求，又在性能、影像和续航上不打折扣。